Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig’in Girne bölgesi ekibi Doğan Türk Birliği’nin kaptanı Aydın Aygın ilk yarıyı değerlendirdi. Gençlik Gücü ile oynayacakları erteleme karşılaşmasını kazanmaları takdirde lider Yenicami ile aralarındaki puan farkının 9’a düşeceğini belirten Aygın, “Zirve ile aramızdaki puan farkı 9 olursa, bu fark kapanmayacak bir fark olmaz. Ancak tüm maçlarımızı kazanmalıyız” dedi.

Aygın: “Gurur duyarak bu formayı giyiyorum”

A takım seviyesinde Doğan Türk Birliği formasını 11 sezondur giydiğini belirten Aydın Aygın, 2005 yılında Hamitköy karşısında ilk kez A takımda şans bulduğunu söyledi. O günden bugüne kadar hep Doğan için mücadele ettiğini vurgulayan Aydın, “Doğan gönlümüzün, küçüklüğümüzün, ailemizin takımı. Gurur duyarak bu formayı giyiyorum” ifadelerini kullandı.

“İlk devre bizim adımıza iyi geçti”

İlk yarının kendileri adına iyi geçtiğini belirten deneyimli futbolcu, “İyi bir ilk devre geçirdiğimizi düşünüyorum” dedi. “Zaman zaman iyi performanslar sergiledik, bazı zaman şanssız maçlar yaşadık. Ama genel anlamda iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum” diyerek sözlerine devam eden Aygın, “Lig lideri Yenicami’nin iyi bir performansı var. Hemen hemen maç kaybetmemeleri bizi biraz aşadıda tuttu ama onların gösterdiği bu performansa göre bizim performansımız çok da kötü değil” ifadelerini kullandı.

İyi bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Doğan Türk Birliği kaptanı Aydın Aygın, “Zaman zaman iyi performanslar sergiledik, bazı zaman şanssız maçlar yaşadık. Yenicami’nin iyi bir performansı var. Hemen hemen maç kaybetmemeleri bizi biraz aşadıda tuttu ama onların gösterdiği bu performansa göre bizim performansımız çok da kötü değil” ifadelerini kullandı

“Aradaki fark kapanmayacak bir fark değil”

İlk yarıda ertelenen ve 21 Ocak’ta oynayacakları bir Gençlik Gücü maçlarının olduğunu hatırlatan Aydın, “Eksik maçımızda galip geldiğimiz takdirde Yenicami ile aramızdaki puan farkı 9 olacak. Bu fark kapanmayacak bir fark değil tabi. Yenicami’nin maç kaybı yaşamayacağı anlamına gelmiyor. Bizim de tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Kazandığımız takdirde Yenicami’yi biraz strese sokacağımızı düşünüyorum. Böylelikle puan kaybı yaşayabilirler. Zorlayacağız” dedi.

“Kupada şansımızın olduğunu düşünüyorum”

Her yıl devre arası hazırlık dönemini Antalya’da geçirdiklerini ve yine hafta başında Antalya’ya kampa gideceklerini belirten Aydın, “Her yıl devre arasını Antalya’da geçiriyoruz. Kamplar bizim için her zaman güzel geçmiştir. Orada şartlar güzel oluyor. Bize fazlası ile katkısı olur bu kampların” dedi. “Ligde iyi oynadığınız sürece kupa maçlarına da asılma şansınız oluyor” diyerek başlayacak kupa mesaisi hakkında da görüşlerini aktaran deneyimli futbolcu, “Üst sıralarda devam ettiğimiz sürece motivasyonumuzu yukarılarda tutarsak kupada da başarılı olabiliriz. Mevcut performansımızı sürdürdüğümüz takdirde kupayı kazanma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.