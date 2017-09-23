“İyi başlamak istiyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de son iki sezondur zirve mücadelesi veren Gençler Birliği, ligin ilk haftasında batı ekiplerinden Yalova’yı konuk ediyor. İskele ekibi, yarın evinde oynayacağı Yalova maçını kazanıp, lige galibiyetle başlamak istiyor.

Topaloğlu: “Açılışı güzel bir maçla yapıyoruz”

Gençler Birliği teknik direktörü Hasan Topaloğlu, ligin iki güçlü ekibinin karşılaşacağını belirterek, güzel bir maç oynanacağını ifade etti. Topaloğlu, Yalova’nın da bu sezon ciddi hazırlık dönemi geçirdiğini, aktararak maçın zor geçeceğini söyledi. Ligde her takımın olduğu gibi Yalova’nın da ilk hafta kazanmak isteyeceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, az hata yapanın karşılaşmayı kazanacağını dile getirdi. İlk haftalardaki maç takvimleri hakkında da değerlendirmeler yapan Topaloğlu, ilk haftalardaki takvimlerinin zor maçlarla oluştuğunu ancak, bunun üstesinden gelecek güçte olduklarını kaydetti.

“Hedefimiz kesinlikle kupa kazanmak”

Tecrübeli teknik adam, Gençler Birliği’nin son yıllarda başarılı olduğunu belirterek, bu sezon yakalanan bu başarının daha iyi olması gerektiğini söyledi. Topaloğlu, sezon sonunda kesinlikle bir kupa kazanacaklarını da ifade etti. Hasan Topaloğlu; “Son iki yıldır, zirve yarışında yer aldık. Son haftalarda kaybedilen puanlarla biraz geriledik. Bu yılki hedefimiz ya lig şampiyonluğu veya Kıbrıs Kupası’nı kazanmaktır. Bunu yapabilecek güçteyiz. Hedefimiz kesinlikle İskele’ye bir kupa kazandırmaktır” dedi.

“Lig çok çekişmeli ve zor geçecek”

Hasan Toplaoğlu; “Bu sezon çoğu takım hedeflerini zirveye oynamak olarak koydu. Gerek kadro yapıları, gerekse takımların hedefleri bunu kanıtlıyor. Şu anda ligde yer alan birçok takımın şampiyonluk zirversinde olacağını rahatlıkla söyleyebiliriniz. Gerçekten zor ve çekişmeli bir lig geçecek” şeklinde konuştu.