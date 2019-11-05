“İvedilikle kumarhane açma ihtiyacı mı var?”

Meclis Genel Kurulu toplantısında söz alan CTP Milletvekili Özdil Nami, “Ekonomik Koşullarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler ve Hükümetin Enerji Politikasındaki Eksiklikler” ile ilgili güncel konuşma yaptı, “KKTC’de ivedilikle kumarhane açma ihtiyacı mı var?” diye sordu.

Nami, ekonominin vatandaşların daha iyiye ulaşması için bir araç olduğuna değinerek, Kıbrıslı Türklerin önce nüfus politikasını belirlemesi gerektiğini söyledi.

Çalışmaların merkezine nüfusu koyma gerektiğine değinen Nami, hükümetin icraatlarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Nami, hükümetin görev süresine bakıldığında artık eleştiri yapılabileceğini ve geçen hafta kumarhanelerle ilgili ivedilik talebi gelmesiyle bunun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ülkede kumarhane sayısını artıracak tasarının meclisin gündemine gelerek ivedilik talebinin komiteye iletildiğini belirten Nami, KKTC’de ivedilikle kumarhane açma ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Kumarhanelerin ülkeye getirdiği sorunlar giderilmeden ve katkısı artırılmadan yeni kumarhanelere imkan sağlamanın olacak iş olmadığını kaydeden Nami, geçen haftaki eleştirilerinin komitede ele alınacağı cevabının verildiğini söyledi.

Nami, kumarhanelerden beklenen katma değerle ve teşvik sistemiyle ilgili gerekli adımları da göremediğini söyleyerek, kumarhanelerin ortaya çıkaracağı ihtiyaçların nasıl karşılanacağıyla ilgili bir dizi soru sordu.

Bu tür soruların komitede cevap bulmasının mümkün olamayacağını dile getirerek, murad edilen ne ise onunla ilgili somut bir çalışma yapılmasını öneren Nami, yatırıma karşı olmadığını ancak yanlış yatırımla ülkenin yanlış noktalara gitmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

Nami, vizyon çalışmalarını tek bir bakanın ilerletmesinin çelişkiler doğurduğunu savunarak, Hükümete vizyon çalışmalarıyla ilgili şeffaf olması çağrısında bulunarak, gerekli adımlar için vakit kaybedilmemesini istedi.

Nami, enerji verimliliği konusuna da değinerek, yeni hükümetin de ilk olarak TC’den kabloyla elektrik getirilmesi noktasına baktığını ve bunun zor olacağını fark ettiklerini düşündüğünü belirterek, yapılabilecek diğer alternatiflere örnekler verdi.

Günün sonunda yapılması gerekecek yatırımın kim tarafından yapılacağına karar vermenin öncelikli olması gerektiğine işaret eden Nami, bazı noktalarda köklü yasal değişiklikler gerekeceğini söyledi.

Nami, elektrik konusunda fazla zaman olmadığını ve gelinen aşamayı bilmek istediklerini belirterek, KIB-TEK’in gereken fiyat nizamnamesinin yapılmadığını ve iyi hareket yasasının hilafına davranılmış olduğunu savundu.

Nami, 50 milyon liralık bir görev zararı oluştuğunu tahmin ettiğini ve bu konulara daha hassas eğilinmesi gerektiğini belirterek, yakıt ihalelerinin de daha dikkatli incelenmesi gerektiğini kaydetti.

"Hükümetten talebim samimi olmaları"



CTP Lefkoşa milletvekili Özdil Nami dünkü Meclis Genel Kurulu’nda “Ekonomik Koşullarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler ve Hükümetin Enerji Politikasındaki Eksiklikler” konulu konuşma gerçekleştirdi. Nami, TC ve KKTC’nin enterkonnekte kablo ile bağlanamayacağının bilindiğini bu nedenle KIB-TEK’e yatırım yapılması gerektiği üzerinde durdu. Nami’nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Ekonomi vatandaşlarımızın daha iyiye ulaşmasını sağlamak için bir araçtır. Ekonominin büyümesi diye arz ettiğimiz olay; gayri safi milli hasılayı artırmak, kişi başına düşen milli geliri artırmak, bunu sağlamak için yatırım yapmak... Hepsi insan için yapılan eylemlerdir. Bizim Kıbrıslı Türkler olarak bu konuyla ilgili ciddi bir karar vermemiz gerekmektedir. Bizim nüfus politikamız nedir? Bizim önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl için düşündüğümüz toplum yapımız nedir? Bütün çalışmalarımızın merkezine bunu koymamız lazım. UBP-HP hükümeti 5 aydır görevde. Geçen hafta hükümet Meclisimize ülkemizdeki kumarhane sayısıyla ilgili üst limit getiren yasal düzenlemeyi ortadan kaldıracak bir taslak getirdi. Bunun Mecliste ivedilikle görüşülmesi için ivedilik talebinde bulundu. Biz muhalefet olarak buna sert bir tepki koyduk. Genel Kurul salonunu terk ettik ancak iktidar bu tepkiyi görmezden geldi ve ivedilik talebini komiteye iletti. KKTC’de ivedilikle kumarhane açma ihtiyacı var mı? Elinizi vicdanınıza koyun ve cevap verin. Bu bana hükümetin olaya bakış açısı, ekonomi vizyonu gibi şeyleri anlatıyor. Biz muhalefet olarak komitede gerekli tepkiyi koyacağız. Genel Kurula da geldiğinde gereken karşı duruşu koyacağız. Kumarhane sektörünün ülkeye getirdiği sorunlar giderilmeden, bu sektörün ülkeye kalan katma değeri artıracak tedbirler alınmadan ülkedeki kumarhane sayısını artırmanın ülkeye faydası değil zararı olacaktır. Eğer yapılmak istenen şey marka niteliğindeki bir iki yatırımcıyı ülkeye çekmek ise bununla ilgili özel bir düzenleme getirilebilirdi ve değerlendirerek uygunluğuna bakabilirdik. Ama olay bu değil. Olay şehir merkezleri dışında ülkenin tamamını 5 yıldızlı 500 yatak kapasitesi şartını indirgeyerek kumarhane yatırımına açmaktır. Komitede ele almamızı istedikleri boyutlar nelerdir? Hükümet hiç bunu düşündü mü? Biraz ekonomik planlamaya ilgi gösteren insanlar hemen size bilgi sunar. Şehir merkezleri hariç ülkenin her yerine 500 yataklı 5 yıldızlı otel yapılmasının ülkemizin sosyo ekonomik düzenine etkisi ne olacaktır? Özel ayrılmış bölgeler hariç diğer yerlerde de kumarhane açılmasının o bölgede yaşayan ailelerin yaşantısına etkisi ne olacaktır? O bölgelerin güvenliğine huzuruna etkisi ne olacaktır? Bunlar araştırıldı mı? Ülkemizin altyapısı KKTC’nin her yerine bu tip yatırımların yapılmasına hazır mıdır? Hükümetten talebim samimi olmaları. Ben Sayın Bakanı bu çalışmayı süratle bitirmeye davet ediyorum.”

“TC İle KKTC’nin enterkonnekte kablo ile proje bağlanması mümkün görünmüyor, KIB-TEK’e yatırım yapmak lazım”

“Ülkemizde enerji arz güvenliği esastır ve bunu güvence altına almamız lazım. Bunun yanında üretilen enerjinin ucuz ve temiz olmasını da sağlamanız lazım. Bunu yaparken siz de bizim gibi önce Türkiye ile kablo projesine baktınız. Bunun ileriye götürülebilme ihtimali için gerekli çalışmaları başlattınız ama sizin de aldığınız cevaplar bizim aldıklarımızla aynı oldu. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye’den kaynaklanan sorunlardan dolayı TC ile KKTC’nin enterkonnekte kablo ile proje bağlanması mümkün görünmemekte. AKSA ile sözleşme bitecek. Jeneratörler eskimeye yüz tuttu. Arıza riskleri yüksek. Ani bir arıza olursa büyük olanlardan bir tanesi kısa vadede güneyden alınacak enerjiyle bu sorunu gidereceksiniz ama bu kalıcı olmaz çünkü çok pahalı. Buna da bir çare üretmeniz lazım. Bunun tek yolu yatırım yapmaktır. Bir karar vermeniz lazım. Bu yatırımı devlet mi yapacak özel sektör mü? Yoksa her ikisi de mi yapacak? Bence yapılması gereken şey AB’nin kendi normlarını bizim ülkemizde de hayata geçirmektir. Enerji üretiminde özel sektörün yatırımlarından da faydalanmanız lazım. Devlete ait olan alt dağıtım şebekesi de kullanılarak bu enerjinin tüketiciye ulaşmasını sağlamak lazım. Bunun için önemli yasal değişiklikler gerekir. Özel sektör de bu rekabetin içine girecekse özel sektör tekeli yaratmamak da çok önemlidir. Bunun için KIB-TEK’e yatırım yapmak lazım. Rekabette de ayakta kalması için güçlü bir kuruluş haline gelmesi için yatırım yapılması lazım.”