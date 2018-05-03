IUSARC için 450 bin TL’lik masraf

Bakanlar Kurulu, “IUSARC Genel Kurul Toplantısı” ve “IUSARGames 2018” Uluslar arası Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları’na ilişkin 450 bin TL’lik masrafların karşılanmasına karar verdi. Karar, 30 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi’ne üye üniversitelerde görevli kişilerle IUSARC’a üye üniversite rektör ve temsilcilerin bahse konu organizasyonlara katılmak üzerine davet edilmesi, organizasyonlar kapsamında belirecek ekli listede detayları belirtilen mal ve hizmet alımlarının toplam takribi 400 bin TL’lik harcamaların karşılanmasına karar verildi. Ayrıca 2’inci madde kapsamında belirecek peşin ödeme yapılması zorunlu olan harcamaların karşılanabilmesi için Sivil Savunma Maliye Şube Müdürlüğü kısım amiri Zafer Artunkal adına 50 bin TL avans verilmesi onaylandı. Organizasyon kapsamında belirecek tüm harcamaların, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2018 mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC yardımlarıyla finanse edilmesi öngörülen, “Sivil Savunma Teşkilatını Tanıtma ve Kültürel Amaçlı Faaliyetlerini ve Sosyal Etkinliklerini Destekleme ve Katkı Projesi” kaleminden karşılanabilmesi için Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın yetkili kılınması kararlaştırıldı.