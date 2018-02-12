İTÜ ile KIB- TEK arasında eğitim sözleşmesi imzalandı

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasında hizmet içi eğitim sözleşmesi imzalandı.



KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nde yer alan toplantıda İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Genel Sekreteri Dursun Koç ile KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan sözleşmeye imza koydu.



KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında, 31 Ocak - 26 Temmuz 2018 tarihleri arasında İTÜ-KKTC Sürekli Eğitim Merkezi tarafından KIB-TEK personeline “Mesleki İngilizce Eğitimi” verilecek.



İTÜ-KKTC Sürekli Eğitim Merkezi Binası ve Gazimağusa Yerleşkesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu dersliklerinde verilecek ve altı ay sürmesi planlanan hizmet içi eğitimin sonunda başarılı olan kursiyerler başarı sertifikası almaya da hak kazanacak.