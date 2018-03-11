 ‘İTTİFAK’ ARAYIŞI

'ORTAK YOL’ ARAYIŞI… 4 siyasi parti, bir yanda hükümet çalışmalarına yönelik yoğun mesai harcarken, diğer yandan da yerel seçimlerde ‘ortak’ bir yol haritası belirlenip, belirlenemeyeceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor UBP’DE YOĞUN MESAİ… Koalisyon ortaklarında, ‘ittifak’ mesaisi gündeme gelirken, Ulusal Birlik Partisi’nde ise hem Ekim ayında yapılması planlanan kurultayda yarışacak başkan adaylarına ilişkin yarış, hem de yerel seçimde izlenecek yol ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 7 UBP’Lİ, 4 BAĞIMSIZ BAŞKANA DESTEK… Geçtiğimiz hafta toplanan UBP MYK’sından Büyükkonuk Belediyesi dahil, 7 UBP’li başkan dışında Girne, Mağusa, Çatalköy ve Alsancak bağımsız belediye başkanlarını destekleme kararı çıktığı öğrenildi. Bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: Hafta başından itibaren ittifak politikasını görüşeceğiz TDP Genel Sekreteri Asım İdris: Yakın zamanda parti tutumu belli olacak HP Genel Sekreteri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: İttifak da olabilir, bağımsız adaylar da desteklenebilir

Ayşe GÜLER

7 Ocak sonrası oluşan CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin ardından Haziran ayında yapılacak yerel seçimde de olası ‘ittifak’ arayışının kapısı aralanıyor.

4 siyasi parti, bir yanda hükümet çalışmalarına yönelik yoğun mesai harcarken, diğer yandan da yerel seçimlerde de ‘ortak’ bir yol haritası belirlenip, belirlenemeyeceği üzerinde çalışıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel seçimde yarışacak belediye başkan adaylarının şu an için belirlenmediğini söyledi, hafta başından itibaren 4’lü koalisyonda yer alan siyasi partilerle ‘ittifak politikasını’ görüşmeye başlayacaklarını açıkladı.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, yerel seçimlere yönelik resmi bir karar üretmediklerini ancak parti içerisindeki değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Öte yandan HP Genel Sekreteri Tolga Atakan ise partinin 28 belediyede aday gösterecek şekilde çalışmalarını yürüttüğünü, buna rağmen 4’lü koalisyonda yer alan siyasi partilerle ittifak yapılabileceğini, bağımsız adayların da desteklenebileceğini dile getirdi.

Görüş almak için aradığımız DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’e ise yurt dışında olması nedeniyle ulaşılamadı.

UBP’de gözler MYK toplantısında…

Koalisyon ortaklarında, ‘ittifak’ mesaisi gündeme gelirken, Ulusal Birlik Partisi’nde ise hem Ekim ayında yapılması planlanan kurultayda yarışacak başkan adaylarına ilişkin yarış, hem de yerel seçimde izlenecek yol ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Özellikle hemen her bölgeden birden fazla aday olması, UBP içerisinde ciddi sorun yaşanmasına neden oluyor.

Öte yandan siyasi kulislerden elde edilen bilgiye göre; UBP’de geçtiğimiz hafta toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nun şu anda halen başkan olan 7 UBP’li başkan dışında 4 bağımsız belediye başkanını da destekleme kararı çıktığı öğrenildi.

Bu konuda henüz resmi açıklama yapılmazken, Çarşamba günü bir araya gelecek MYK toplantısında çıkacak karar, merak uyandırıyor.

7 mevcut, 4 bağımsız belediye başkanına destek

UBP’de geçtiğimiz hafta toplanan Merkez Yönetim Kurulu, ikinci toplantısını Çarşamba günü yapacak.

Toplantıda, belediye başkanlığı seçiminde her bölgede birden fazla aday olması masaya yatırılacak.

Partide, başkan adayları için ‘yöntem’ belirlemeye çalışılıyor.

Adayların üyeler tarafından mı, yoksa Merkez Yönetim Kurulu’nun yoklama usulü ile mi belirleneceğine karar verilecek.

Girne, Çatalköy, Mağusa ve Alsancak’tan aday çıkarılmayacak

Bir yanda aday belirleme sürecine ilişkin çalışmalar sürerken, diğer yandan da UBP’nin Büyükkonuk dahil, Beyarmudu, Güzelyurt, Lapta, Vadili, Paşaköy, İskele’deki mevcut belediye başkanlarını destekleyeceği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz günkü MYK toplantısında; Girne, Mağusa, Çatalköy ve Alsancak’ta başkan adayı çıkarmaması, mevcut başkanların desteklenmesi yönünde karar aldığı da kaydedildi.

GENEL SEKRETERLER NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

Hafta başından itibaren ittifak politikasını görüşeceğiz

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel seçimde yarışacak belediye başkan adaylarının şu an için belirlenmediğini söyledi, hafta başından itibaren 4’lü koalisyonda yer alan siyasi partilerle ‘ittifak politikasını’ görüşmeye başlayacaklarını açıkladı.

Sorakın, bu çalışma sonucunda izlenecek adımların netlik kazanacağını dile getirdi.

Parti Meclisi tarafından belirlenen komitenin ilk toplantısını yarın yapacağını da aktaran Sorakın, haftanın ilk günlerde de 4’lü koalisyondaki partilerle durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

Sorakın, 2 haftaya kadar yerel seçimlere yönelik sürecin netleşeceğini de sözlerine ekledi.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris:

Yakın zamanda parti tutumu belli olacak

TDP Genel Sekreteri Asım İdris ise yerel seçimlere yönelik resmi bir karar üretmediklerini ancak parti içerisindeki değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

İdris, diğer partilerle de resmi bir görüşme yapmadıklarını aktararak, yakın zamanda yerel seçimlerde atılacak adımlara yönelik parti tutumunun belirleneceğini ifade etti.

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan:

28 belediyede aday gösterecek gibi çalışıyoruz

Öte yandan HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, partinin 28 belediyede aday gösterecek şekilde çalışmalarını yürüttüğünü, buna rağmen 4’lü koalisyonda yer alan siyasi partilerle ittifak yapılabileceğini, bağımsız adayların da desteklenebileceğini dile getirdi.

Yerel seçimlere yönelik ilçelerdeki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Atakan, “Olası aday isimleri üzerinde çalışıyoruz. 28 belediyede aday gösterecek gibi çalışıyoruz. İlerleyen zamanda bu yönde bazı gelişmeler olur, bazı teklifler olur, PM karar verir” dedi.