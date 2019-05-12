Dila ŞİMŞEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okul harçlarına yapılan zammın protesto edilmesiyle başlayan, ardından da bazı öğrencilerin Rektör Necdet Osam tarafından darp edildiği iddialarıyla daha da alevlenen tartışmalar sürüyor.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, sosyal medyada tartışmalara yol açan iddialar hakkında konuştu, “Şiddet söz konusu değil, öğrenciyi itmedim. Omzuna dokundum” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Osam, olayın lanse edildiği gibi gelişmediğini de söyledi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Cem Tanova ise “Sosyal medya, daha geniş bir olaydan bir kesit göstererek yanlış lanse etti” diyerek, “Öğrenciye bu kadar değer veren bir rektör ve üniversitenin bu şekilde gösterilmesi çok üzücü” şeklinde konuştu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam:

“Sert konuşan bir çocuğun omzuna dokundum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, eylem sırasında yaşananları anlattı.

Osam, şöyle devam etti: “Öğrencilerden birkaçı benim odama, harçlardaki artışı konuşmak için geldi. Ben, artışın %30 olması gerekirken, öğrencilerin zorlanmaması için %20 yapılmasında anlaşmaya varıldığını, ancak yemekhane, uçak bileti ve yurtlarda indirim yapılacağını anlattım”

Osam, öğrencilerin, artışlardan olabildiğince az etkilenmesi için yurt, yemekhane, uçak bileti gibi masrafların bir kısmını okulun karşılayacağına dair karar verildiğini kaydetti.

Bunu eylem sırasında öğrencilere de anlattığını, ancak aşağıdaki kalabalık öğrenci grubunun kendilerine inanmadığını açıklayan Osam, kararı netleştirmek ve öğrencilere bizzat açıklama yapmak adına yanlarına gittiğini ifade etti.

“Çocukların protesto yapmasında hiçbir sakınca yok… DAÜ her zaman, demokrasiyi prensip bilen bir okul oldu. Ben sadece açıklama yapmak için yanlarına gitmiştim” dedi.

“Öğrenciyi itmedim”

Osam, kalabalıkta kendisini ifade etmeye çalıştığını, kendisine sert konuşan bir çocuğun omzuna dokunup ‘bu yaptığınız doğru değil’ gibi bir cümle söylediğini savundu.

Şiddetin söz konusu bile olmadığını vurgulayan Osam, yolu açarak o yöne gitmek isterken bunun yaşandığını kaydetti.

“Öğrenci ile Cuma günü görüştük”

Videodaki öğrenci Gültekin Ayaz ile Cuma günü olayı konuşup durumu anlattığını belirten Osam, “DAÜ öğrencilerin demokratik haklarına her zaman saygı duymuş bir okuldur. Kâr amacı güden bir üniversite değiliz… Öğrencilerin hiçbirini disipline de vermeyeceğiz, bu iddia da doğru değildir” şeklinde konuştu.

Osam, gençlere inanan bir prensibe sahip olduklarını, yaşananlar için ise çok üzgün olduğunu ekleyerek açıklamasını sonlandırdı.

DAÜ Rektör Yardımcısı Cem Tanova:

“Sosyal medya, daha geniş bir olaydan bir kesit göstererek yanlış lanse etti”

“Sosyal medya ne yazık ki bütün bir olayın sadece küçük bir parçasını yansıtıyor. DAÜ’yü ve Kıbrıs’ı bilmeyen insanlar videonun bu kısmını görünce çok olumsuz fikirlere kapıldı doğal olarak… DAÜ bunca yıldır, yürüyüşlere, eylemlere ve gösterilere hiçbir zaman engel olmadı. Rektörümüz Osam, aşağıya inerek açıklama yapmak istemişti. Ancak olaylar, kar amacı olmayan üniversitelerden biri olan DAÜ, sanki öğrencileri mağdur etmek için harç arttırıyor gibi lanse edildi. Bu artışı çocukların zarar çekmesini hafifletecek önlemlerimiz var geçen yıl bir önlem paketi yapmıştık yemekhanede daha düşük ücret olsun, uçak biletini getiren öğrencinin harcından düşme gibi önlemler almıştık. DAÜ yurtlarındaki harçları düşürdük. Bu yıl da bunları yapacağımızı anlatmak için yanlarına gitmek istedik. Ekonomik sıkıntılar herkesi etkiliyor… Ne yazık ki rektör gittiğinde çocuklar ikna olmadı… Aşağıya inince yuhalanmaya başlandı. Kalabalık ve gürültülü bir ortam olduğu için sesli konuşuyordu. Sloganlar atılmaya başlanmıştı. Hoca da bir o tarafa bir bu tarafa derdini anlatmaya çalışıyordu. Gültekin’in olduğu yönden birisi bir şey söyleyince o heyecanla rektör oraya yürümek isterken çocuğa dokundu ve çocuk geri çekilince itmiş gibi göründü… Tabii insanlar baktı ki sinirli bir rektör ve bir anda geriye çekilen bir öğrenci var ve videoda sadece bu görülüyor, bunu bu şekilde yorumladı. İnsanlar olayın bütünlüğü ile ilgilenmedi… DAÜ’ye bütün yöneticiler seçimle gelir ve demokrasiyi temel alan bir okuldur. Gazetecilik ve medya derslerinde anlatılması gereken bir durumdur bu aslında. Tabii ki hem olayın kendisi hem de yanlış anlaşılmak çok üzücü. Öğrenciye bu kadar değer veren bir rektör ve üniversitenin bu şekilde gösterilmesi çok üzücü… ”