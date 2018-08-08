İtiraz reddedildi

Berlin’de düzenlenen 24’üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre elemelerinde saniyenin yüzde biri farkla yarı final vizesi alamayan ülkemiz atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu için Türkiye yetkilileri tarafından yapılan itiraz reddedildi. Yiğitcan’ın serisinde koşan ve hatalı çıkış yaptığı için diskalifiye edilmek yerine sarı kart gösterilen Hollandalı Paulina’nın elenmesi için yapılan itiraz reddedildi, Yiğitcan’ın yarı finale çıkma şansı gerçekleşmedi.

Hatalı çıkışa diskalifiye itirazı kabul edilmedi

Pazartesi günü gerçekleşen 100 metre elemelerinde 5’inci seride koşan Yiğitcan, serisinde elde ettiği 10.40’lık derece ile 5’inci olmuştu. Beş seri halinde koşulan elemelerde serilerinde ilk iki sırayı alan isimler direkt olarak yarı final vizesi alırken, diğer isimler sergiledikleri performansa göre yarı finale yükseldi. 15 atletin yarı finale yükseldiği elemelerde Yiğitcan saniyenin 0.01’i farkla 16’ncı sırada yer aldı ve yarı finale yükselemedi. Elit atletin önünde 10.39’luk derece ile yer alan Federico Catteneo ise yarı finale yükseldi. Yiğitcan’ın serisinde yer alan ve yarı finale yükselen Hollandalı Hensley Paulina’nın hatalı çıkış yapması, diskalifiye edilmeyerek sarı kart görmesi sonrası yarışın ardından Türkiye Milli Takımı yetkilileri itirazda bulundu. Durumu değerlendiren yetkililer dün itirazı reddederken Yiğitcan yarı finale yükselme şansını elde edemedi.

DİSKALİFİYE İSTENDİ… Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre yarı finaline yükselmeyi saniyenin yüzde biri farkla kaçıran Yiğitcan Hekimoğlu için Türkiye yetkilileri itiraz etti. Yiğitcan’ın serisinde koşan ve hatalı çıkış yaptığı için diskalifiye edilmek yerine sarı kart gösterilen Hollandalı Paulina’nın elenmesi için yapılan itiraz reddedildi, Yiğitcan’ın yarı finale çıkma şansı gerçekleşmedi

Pazar günü piste çıkacak

Elit atlet şampiyonanın son günü olan Pazar günü Türkiye 4x100 metre takımı ile piste çıkacak. Yiğitcanlı Türkiye’nin atletizm kamuoyu tarafından madalya şansının yüksek olduğu belirtiliyor

Yiğitcan’dan sosyal medya paylaşımı

Elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu, sosyal medya aracılığı ile yaşananlarla ilgili paylaşımda bulundu. Yiğitcan’ın paylaşımı şu şekilde: “İlk kez sahne aldığım Avrupa Atletizm Şampiyonası 100m kategorisinde saniyenin yüzde 1 farkıyla yarı final vizesini kaçırdım.

Yapılan bir hatalı çıkış olmasına rağmen Avrupa Atletizm Birliği itirazımıza red kararı verdi.

Bu süreç gerçekten hakkımızı sonuna kadar arayan tüm federasyon yetkililerine gönülden teşekkür ederim.

Şimdi 12’sinde yapılacak olan 4x100m yarışını heyecanla bekliyoruz. Bu süreçte destek mesajı atan destek veren paylaşan tüm güzel gönüllere teşekkür ederim.”