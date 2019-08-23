İtiraf ve baskın

Girne'de meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili tutuklu yargılanan S.O. M.E. ve M.U yeniden yargı önündeydi.

Zanlı M.E.'nin bugün sabah polise yaptığı itirafın ardından, Girne'de 3 şirket ve 2 eve baskın yapıldı. Baskında birçok evrak ve bilgisayar emare olarak alınırken polis, M.E.'nin verdiği isimlerin de olduğunu belirtti.

Son tutuklanan mimar M.U.nun 17 dairenin devrini aldığı için suç ortağı olduğunu kaydeden polis, M.U.'nun avukatının bu sabah polise bazı devirler getirdiğini kaydetti.

Zanlıların çok ciddi iddialarda bulunduğunu kaydeden polis, 6 gün daha tutukluluk talep etti. Mahkeme zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.