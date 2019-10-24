İtham ertelendi

Devrim DEMİR

Girne’de Temmuz ayında meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili tutuklu yargılanan S.Ö., M.E., ve M.U. bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sanıkların bugün itham edilmesi beklenirken aleyhlerinde birçok dava dosyalanacağı gerekçesi ile 8 gün süre talep edildi.

Savcı Emine Taşkın, sanıklar aleyhinde toplam 19 dava ikame edileceğini ifade ederek, kısa bir süre talep etti.

S.Ö.’ nun avukatı Tevfik Mut, bir an önce yargılanmalarını beklediklerini ifade ederek tekrar gün talebi edilmesi durumunda itiraz edeceklerini kaydetti.

Yargıç Meltem Dündar, sanıklar aleyhine davaların ikame edilmesi için davayı itham ve duruşma için 1 Kasım tarihine erteleyerek sanıkların tutukluluklarının devam etmesine emir verdi.