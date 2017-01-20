Fehime ALASYA

2016 yılı ile 2015 yılı arasındaki Ocak ayı ile eylül ayı arasında ülkeye yapılan ithalat aynı seviyede ilerleyerek, 97,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Dairesi ithalat istatistikî raporlarına göre her iki yılda da ithalatta gerileme olmadığı görüldü.

Dokuz aylık zaman diliminde her iki yılda da yapılan ithalatın en büyük payını Türkiye oluşturdu. İthalatın en önemli ve en büyük payı yüzde 60,1 ile Türkiye’den yapılırken, yüzde 19,9’u Avrupa Birliği, yüzde 9,3’ü Uzak Doğu, yüzde 4,5’i Orta Doğu ülkelerinden, geriye kalan kısmı ise diğer ülkelerden yapıldığı görülüyor.

Ticaret Dairesi ithalat istatistikî raporlarına göre 2016 yılı ile 2015 yılı arasındaki Ocak ayı ile eylül ayı arasında ülkeye yapılan ithalat aynı seviyede ilerleyerek, 97,9 milyon dolar olarak gerçekleşti

İthal ürünlerin başında ise taşıt araçları ve yakıt olduğu görülüyor. En fazla ithal ürünlerde taşıt araçlarının yanında konfeksiyon, inşat demiri, ilaçlar, alkollü içkiler ve hayvan yemleri ve katkı maddesi gibi başlıca ürünler yer alıyor.

2015 ve 2016 yıllarındaki ürün ithallerinin seyri kıyaslandığı zaman ise telefon aksesuarları ithalinde yükseliş, elektrik sistemleri ithalinde ise düşüş görüldü.

81 bin 820 Dolar’lık ithalat ile 2016 yılının en bereketli ayı nisan olurken, 52 bin 873 Dolarlık ithal ile ocak ayında yılın en düşük ithalat dönemi yaşandı.

İthal ürünlerin başında ise taşıt araçları gelirken, yine en çok ithal ürün Türkiye’den

İthalatta gerileme yok

Ticaret Dairesi ithalat istatistikî raporlarına göre 2016 Yılı eylül ayı ithalatı, bir önceki yılın ayni ayına göre yaklaşık ayni seviyede 97,9 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülüyor. 2015 yılının ocak ve eylül dönemlerini kapsayan dokuz aylık zaman diliminde toplamda iki milyon 719 bin Türk Lirası değerinde ithalat yapıldığı görülürken, bu rakam 2016 yılının aynı döneminde üç milyon 10 bin TL’ye yükseldi.

İthalatın en önemli payı yine Türkiye’den

İthal edilen ürünlere ülke bazında bakıldığında ise dokuz aylık sürede 2015 yılında Türkiye’den yapılan ithalat 618 milyon dolar iken, bu rakam 2016 yılında çok az düşüş göstererek 617 milyon dolar oldu. Üçüncü ülkelerden yapılan ithallerde ise 2015 yılında 404 milyon dolar ürün ithal edilirken bu rakam 2016 yılında artarak 409 milyon dolara yükselmiştir. Adaya 2016 yılının ilk dokuz ayında ithalin gerçekleştirildiği ülkelerin başında yüzde 60,1’lık pay ile Türkiye gelirken, yüzde 39,9’luk diğer payı ise 3. Ülkeler oluşturuyor. İthalatın en önemli ve en büyük payı yüzde 60,1 ile Türkiye’den yapılırken, yüzde 19,9’u Avrupa Birliği, yüzde 9,3’ü Uzak Doğu, yüzde 4,5’i Orta Doğu ülkelerinden, geriye kalan kısmı ise diğer ülkelerden yapıldığı görülüyor.

İthal ürünlerin başında taşıt araçları ve yakıt

2015 ve 2016 yıllarındaki ocak ve eylül aylarını kapsayan dokuz aylık zaman diliminde ülkeye onlarca çeşit ürün ithal edilmiştir. İthal edilen ürünlerde en büyük payı taşıt araçları, konfeksiyon, inşat demiri, ilaçlar, alkollü içkiler ve hayvan yemleri ve katkı maddesi oluşturuyor. Sadece bu malların ithalat değerleri, toplam ithalatın %28’ini teşkil ediyor. İthal edilen ürünlerin başında ise yakıt ve taşıt araçları görülüyor.

Telefon aksesuarları yükseldi, elektrik sistemleri düştü

2015 yılı ile 2016 yılı arasında dokuz ayda ithal edilen ürünler içerisinde en büyük artışı gösteren telefon santral aksesuarları, arpa, kontroplak, ambalaj kartonu, asfalt ve zift, çimento, piliç etleri, konsantre ve seramik karoları oldu.

En hızlı düşüşün görüldüğü ürünler arasında ise elektrik santral sistemleri, borular, çikolata, konserve, meşrubat ve tarım makineleri görülüyor.

2016’nın en bereketli ayı Nisan

Türkiye’den adaya gelen ürünlerde 2016 yılının nisan ayında en yüksek ithalat görülüyor. En düşük ithalatın yapıldığı dönem ise ocak ayı olarak görüldü. 81 bin 820 Dolar’lık ithalat ile 2016 yılının en bereketli ayı nisan olurken, 52 bin 873 Dolarlık ithal ile ocak ayında yılın en düşük ithalat dönemi yaşandı.