İTHALAT-İHRACATTA ÜRÜN FARKI

Yıl içerisinde hem ihracat hem de ithalat rakamlarında artış yaşandı, bu artışın içinde içecekler önemli oranda yer aldı. Buna göre; içecek ihracatında süt ürünleri ve rakı, içecek ithalatında ise meşrubat ve meyve suları ile alkollü içecekler ilk sıralarda yer aldı.

Fehime ALASYA

Yıl içerisinde hem ihracat hem de ithalat rakamlarında artış yaşandı, bu artışın içinde içecekler önemli oranda yer aldı.

İçecek ihracatında süt ürünleri ve rakı, içecek ithalatında ise meşrubat ve meyve suları ile alkollü içecekler ilk sıralarda yer aldı.

Ticaret Dairesi resmi verilerine göre; yılın ilk 3 ayında ihracatta görülen yüzde 14’lük artış yanında, ithalatta ise yüzde 18’lik artış yaşandı.

Ülkeye ithal edilen ürünler arasında en büyük pay taşıt araçları, yakıt, inşaat demiri ve telefon cihazları olurken, ihraç edilen ürünlerde ise narenciye, süt ürünleri ve rakı ilk üçte yer aldı.

Ülkeden 13 milyon dolarlık süt ürünleri ihracı yanı sıra 2 milyon dolarlık da rakı ihracatı gerçekleştirilirken buna karşın 178 milyon dolarlık meşrubat ve meyve suyu ile 4 milyon dolarlık alkollü içecek ithal edildi.

İthal içeceklerde alkollü içecekler başı çekerken, bunu süt ürünleri ve kahve takip etti.

2018 yılında alkollü içecekler için 4 milyon dolar, bira için 972 bin dolar, çay için 536 bin dolar, kahve için 1 milyon dolar, süt ürünleri için ise 2 buçuk milyon dolarlık ithalat yapıldı.

İthalatta en hızlı yükselişi gösteren meşrubat ve meyve suları olurken, bu rakam 2017 yılında 819 bin dolar, 2018’de ise büyük bir artışla 178 milyon dolara ulaştı.

Ülkeden 13 milyon dolarlık süt ürünleri ihracı yanı sıra 2 milyon dolarlık da rakı ihracatı gerçekleştirilirken buna karşın 178 milyon dolarlık meşrubat ve meyve suyu ile 4 milyon dolarlık alkollü içecek ithal edildi.

İhracat 36 milyon dolar, ithalat 279 milyon dolar

Ticaret Dairesi resmi verilerine göre; yılın ilk 3 ayında ihracatta görülen yüzde 14’lük artış yanında, ithalatta da yüzde 18’lik artış yaşandı.

2017 yılı ocak, şubat ve mart aylarında 32 milyon dolar olan ihracat, 2018 yılı aynı döneminde 36 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 yılının ilk iki ayında 236 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalat ise bu yıl aynı dönemde 279 milyon dolara yükseldi.

Ülkeye ithal edilen ürünler arasında en büyük pay taşıt araçları, yakıt, inşaat demiri ve telefon cihazları olurken, ihraç edilen ürünlerde ise narenciye, süt ürünleri ve rakı ilk üçte yer aldı.

En çok ithal edilen içecek ‘alkollü içecekler’

2018 yılı Ocak - Şubat döneminde toplam ithalatın içerisinde en büyük paya taşıt araçları, yakıt, inşaat demiri, telefon cihazları, cep telefonları, konfeksiyon, mobilya ve aksamları ve sanayi makineleri oluşturdu.

Taşıt Araçları için 23 milyon dolar, yakıt için 22 milyon dolar, inşaat demiri için 13 milyon dolar, telefon cihazları ve cep telefonları ve konfeksiyon için 6’şar milyon dolar, Mobilya ve Aksamları için ise 5 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Adaya getirilen ithal ürünler içerisinde alkollü içecekler, bira, çay, kahve, meşrubat ve meyve suları yanında süt ürünleri de göze çarptı.

Buna göre; ithalatta en hızlı yükselişi gösteren meşrubat ve meyve suları olurken, bu rakam 2017 yılında 819 bin dolar, 2018’de ise büyük bir artışla 178 milyon dolara ulaştı.

İthal içeceklerde alkollü içecekler başı çekerken, bunu süt ürünleri ve kahve takip etti.

2018 yılında alkollü içecekler için 4 milyon dolar, bira için 972 bin dolar, çay için 536 bin dolar, kahve için 1 milyon dolar, süt ürünleri için ise 2 buçuk milyon dolarlık ithalat yapıldı.

İhracatta narenciye, süt ürünleri ve rakı ilk üçte

Bu yıl yapılan toplam ihracat içerisinde ise en büyük pay narenciye, süt ürünleri, rakı, hurdalar ve konfeksiyonun oldu.

İlk üç ay içinde 14 milyon dolarlık narenciye, 13 milyon dolarlık süt ürünleri, 2 milyon dolarlık rakı, 2 milyon dolarlık hurda ve 679 bin TL’lik konfeksiyon ihraç edildi.

İthalat ve ihracatta Türkiye yine önde

Hem ihracat hem de ithalatta başı çeken ülke ise Türkiye oldu.

2018 Yılı Ocak - Mart döneminde toplam ihracatın 23 milyon dolarını Türkiye oluştururken, ithalatın ise 178 milyon dolarına sahip oldu.