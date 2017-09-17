İTHALAT, İHRACATIN 12 KATI!

Ayşe GÜLER

İthalat ve ihracat rakamları arasında milyonlarca dolara eş, 12 KAT fark olduğu resmi verilere yansıdı. KKTC Merkez Bankası 2. çeyrek bültenine göre; Ocak ila Mayıs ayları arasında 52 milyon 566 bin dolarlık ihracat yapılırken, 646 milyon 668 bin dolar değerinde ithal ürün ülkeye girdi. TÜRKİYE İTHALAT VE İHRACATTA İLK SIRADA… 5 aylık dönemde en fazla ithalat ve ihracatın gerçekleştiği ülke ise Türkiye oldu. Türkiye’ye 34 milyon 689 bin dolarlık ihracat yapılırken, aynı dönemde 388 milyon 915 bin dolarlık ithal ürün alındı

KKTC Merkez Bankası 2. çeyrek bülteni, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ithalat ve ihracat rakamları arasındaki uçurum farkı ortaya koydu.

Ocak ila Mayıs ayları arasında 52 milyon 566 bin dolarlık ihracat yapılırken, 646 milyon 668 bin dolar değerinde ithal ürün ülkeye girdi.

İthalat ve ihracat rakamları arasında milyonlarca dolara eş, 12 KAT fark olduğu dikkat çekti.

Bültende, ihracatın ithalatı karşılama oranının düşük olması nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyindeki dış ticaret açığının arttığı, bu durumun da ekonominin ‘dışa bağımlılığına’ işaret ettiği vurgulandı.

İthalat ve İhracatta en büyük pay Türkiye’nin!

Türkiye’den 388 milyon 915 bin dolarlık ithal ürün!

İthalatta ülkelere göre dağılıma bakıldığında en büyük payın Türkiye’ye ait olduğu görülüyor.

İlk 5 ayda Türkiye’nin ithalattaki payı 388 milyon 915 bin dolar ile %60.1 olduğu rapora yansıdı.

Bununla birlikte AB ülkelerinden 133 milyon 148 bin dolarlık (%20.6) ithalat yapıldı.

Diğer ülkelerde ithalat rakamları ise şöyle: Uzak Doğu ülkeleri: 50 milyon 188 bin dolar (%7.8), diğer Avrupa ülkeleri: 26 milyon 109 bin dolar (%4), Ortadoğu ve Arap ülkeleri:31 milyon 846 bin dolar %4.9, diğer ülkeler 16 milyon 459 bin dolar (%2.6)”

İhracatta Ortadoğu ve Arap ülkelerine de yöneliyoruz…

Öte yandan ihracatta da en büyük pay Türkiye’ye ait…

Verilere göre; söz konusu dönemde Türkiye’ye 34 milyon 689 bin dolarlık (%66) ihracat gerçekleşti.

Bununla birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde üretilen ürünlerin en fazla ihraç edildiği ülkeler arasında Ortadoğu ve Arap ülkeleri yer aldı.

İhracatın %22.6’sı yani 11 milyon 874 bin dolarlı Ortadoğu ve Arap ülkelerine gerçekleşti.

Aynı dönemde diğer ülkelere 2 milyon 595 bin dolar (%5.2), AB ülkelerine 1 milyon 668 bin dolar (%3.2), diğer Avrupa ülkelerine ise1 milyon 562 bin dolarlık (%3) ihracat yapıldı.