“İthalat devam ediyor, marketler açık kalacak”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ithalatın da, süpermarketlere mal tedarikinin de devam ettiğini belirtti.

“Süpermarketlere hücum etmeye, kalabalık ortamlara koşmaya gerek yoktur” diyen Özersay, akıllardaki pek çok sorunun cevabını da şu anda devam eden Bakanlar Kurulu kararı ertesinde vereceklerini kaydetti.

Özersay’ın ifadeleri şöyle:

“Süpermarketlere hücum etmeye, kalabalık ortamlara koşmaya gerek yoktur. İthalat devam ediyor, süpermarketlere mal tedariki de devam ediyor, devam edecek. süpermarketler açık kalmaya devam edecek, lütfen herkes sakin olsun. Akıllardaki pek çok sorunun cevabını şu anda devam eden Bakanlar Kurulu kararı ertesinde vereceğiz.”