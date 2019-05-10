İthal ve yerli üründe kalıntı

Tarım Dairesi, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde 43 ithal üründen 4’ünde, 49 yerli üründen 10’unda kalıntı tespit edildi. Kalıntı bulunan ürünlerin elma, erik, armut, domates, asma yaprağı, kapya ve çarli biber olduğu açıklandı.

Tarım Dairesi’nin 3 - 9 Mayıs dönemi gıda analiz sonuçları açıklandı.

Çeri domates, elma, armut çeşitleri, erik, sığır besi ve koyun süt yemleri, çilek, kiraz, mısır slajı, ayva, pul biber çeşitleri,greyfurt ve karpuz olmak üzere 43 ithal ürünlerden alınan numunenin 39'u temiz çıktı. Onbaşı İşletmelerine Ltd.e ait elma (golden) ve erik, Nuri Ersoy Ltd.'e ait armut (deveci) ve Bekir Cura'ya ait elmada (starking) limit üstü ilaç kalıntısı çıktı. Firmanın isteği üzerine ürünler menşeine iade edildi.

Domates, enginar, salatalık, taze fasulye, asma yaprağı, kabak, maydanoz, biber çeşitleri, patlıcan, dere otu, beyaz sarma ,marul, fiğ, havetta ve buğday olmak üzere 49 yerli ürünlerden numune alındı, 39’u temiz çıktı.

Bostancı’da Kemal Günsel, Tatlısu’da Abdullah Özdilek’e ait domateslerde, Yeşilyurt'ta Mustafa Çiftçi Nurettin Solak ve Şifa Çolak’a ait asma yapraklarında, Doğancı’da Osman Çınar’a ait kapya ve çarli biberlerde limit üstü bitki koruma ilacı bulundu.

Bu ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Asma yaprağı, marul, kapya biber imha edildi

Öte yandan Yeşilyurt'ta Ramazan Değirmenci’ye ait asma yapraklarında yüksek pestisit oranı saptandı.

Koruçam’da Iceberg Marul üretimi yapan Ali Güler'in ürününde tavsiye dışı ilaç tespit edildi.

Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz'ün ürünlerinden alınan üçüncü numune de pestisit oranı limit altına düşmedi. Asma yaprakları, marullar ve kapya biberler imha edildi