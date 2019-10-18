İthal üzüm ve elmada limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden sultani ve siyah üzümle 3 çeşit elmada, yerli ürünlerde ise biberde kalıntı belirlendiğini açıkladı.

53 numuneden 48 numunenin temiz olduğu ithal ürünlerde limit üstü kalıntı tespit edilen 3 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken, 2 ürün de menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden ise 8 numuneden 7’si temiz olup, limit üstü kalıntı belirlenen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi, 11-17 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirdi.