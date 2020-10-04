İthal ürünler cep yakıyor

İthal ürünler kuzeyde cep yaktı, yerli üretim olan hellim ve tavuk ise güneyde ateş pahası. Buna karşın meyve ve sebzede ise kuzeydeki reyonlar çok daha ucuz. Dövizdeki hareketlilik Kıbrıs’ın güneyindeki ithal meyvelere de yansıdı, fiyatlar yükseldikçe yükseldi.

Diş macunu, jilet, Nescafe, tereyağı gibi ithal ürünlerin fiyatları, kuzeyde daha yüksek olurken, güneyde hellim ve tavuk daha pahalı.

Aynı marka, gramaj ve ölçü birimlerine göre kıyaslanan bazı ithal ürünlerindeki kuzey-güney farkı:

Diş macunu; kuzeyde 46, güneyde 31 TL, jilet; kuzeyde 41, güneyde 30 TL, Nescafe; kuzeyde 79, güneyde 54 TL, tereyağı ise kuzeyde 39, güneyde 34 TL.

Fehime ALASYA

İthal ürünler kuzeyde cep yaktı, yerli üretim olan hellim ve tavuk ise güneyde ateş pahası.

Kuzeyde en yüksek hellim fiyatları 57 ile 75 TL arası seyrederken, bu rakam güneyde 110 TL’yi aşıyor. Nescafe ve diş macunu gibi ürünlerde de benzer fiyat farkları görmek mümkün…

Avrupa meşeli ithal ürünler, dövizin seyrine bağlı adanın her iki yanındaki fiyat farkıyla gündeme geldi.

Manav reyonlarındaki fiyat farkları ise yeniden kuzeydeki marketlerin daha karlı olduğunu gösterdi.

Aynı gramaj ve ölçü birimlerine göre kıyaslanan birçok ithal ürün güneyde daha ucuz.

Diş macunu, jilet, duş jeli, Nescafe, tereyağı gibi ithal ürünlerin fiyatları, kuzeyde daha yüksek olurken, güneyde hellim ve tavuk daha pahalı.

Sebze meyvede kuzey güney arası ‘uçurum fiyatlar’

Kuzey-güney alışveriş kıyaslamasında her zaman kuzeyde daha uygun olan sebze meyve fiyatları bu hafta da benzer tabloyu yansıttı. Üzüm, elma gibi meyve fiyatlarında kuzey daha ucuz kaldı. Dövizin de yükselmesiyle birlikte fiyat farkları da tırmandı. Domatesteki fiyat farkı ise dudak uçuklattı; güneyde kilosu 25 TL olan domates, kuzeyde 8 TL.

Nescafe’deki fark hala aynı…

Fiyat farkından dolayı Kıbrıslı Türklerin güneydeki alışveriş sepetine giren Nescafe’de de durum değişmedi. Kuzeyde 79,90 TL olan 200 gr. Nescafe Gold, güneyde 54 TL olarak tüketiciyi yine cezp etti.

Pahalı ithal ürün yerine ucuz yerli ürün…

Özelikle Kıbrıs’ın kuzeyinde, bazı ithal ürünlerin yerini yerli üretimin aldığı da dikkat çekti. Yıllarca kuzeyde en çok tüketilen dezenfektan malzemesi olan Detol marka yerini Pax ürünlerine bıraktı.

Yerli üretimle gelen uygun fiyatlara bakıldığı zaman hellim ve tavuk ücretlerinin de kuzeyde daha ucuz olduğu dikkat çekti.

Kuzeydeki meyve sebze fiyatlarının seyri:

Mevsim geçişinde fiyatlar arttı

Alışveriş Sepeti’ndeki meyve sebze fiyatları bu hafta cep yaktı. Birçok sebze meyve fiyatları yükseldi, özellikle Avrupa meşeli ithal ürünlerdeki fiyatlar tırmandıkça tırmandı. İthal ürünlerdeki fiyat farkı ise sadece sebze meyvede değil, bazı market ürünlerde de kendini gösterdi.

Yaza veda etmeye hazırlanan meyve ve sebzelerin fiyatı tırmandıkça tırmandı. Yazın fiyatından oldukça sık söz ettiren limon ise giderek geriledi. Yazın fiyatı 10 TL’yi aşan limon, bu hafta 4 TL’ye kadar gerileyerek kış fiyatlarına giriş yapmaya başladı.

Kışın kilosu 2, 3 TL’ye kadar düşen limonun, Ağustos ayında 10 TL’yi aşması, günlerce market alış verişinin gündemine oturmuştu.

Bu hafta fiyatı düşen diğer ürünler arasında muz ve dolmalık biber de yer aldı. Bu küçük düşüşlere karşın salatalık, taze börülce, domates, bamya, çiçek lahanası gibi ürünlerin fiyatı tırmandı.

En büyük fiyat artışı sezonu kapatmaya hazırlanan karpuz, sultani üzüm, çiçek lahanası ve taze börülcede yaşandı.

Portakal ve mandalina sezonu açtı

Bu hafta sezona taze olarak giren yerli meyveler portakal ve mandalina oldu. Her iki narenciye ürünü de kilosu 6,50 TL’den satışa sunuldu.

İthal sebze fiyatları da yükselişte

Avrupa meşeli ithal ürünlerdeki fiyatlar tırmandıkça tırmandı. Uzun süredir yüksek fiyatıyla söz ettiren kivi, avokado ve mantar, bu hafta da seyrini korudu.bu ürünler içinde olan mantar, 34,95’ten 39,95’e yükseldi.