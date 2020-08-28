İthal gala elma ve yerli babutsada kalıntı

Tarım Dairesi 21-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

Yapılan denetimler sonucunda ithal ürünlerden 39 numuneden 38 numune temiz çıktı, 1 üründe ise Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi. Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (Gala) firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli Ürünlerden ise 15 numuneden 14 numune temiz çıktı, Mustafa Şahan Yahya’ya ait babutsada Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.