İthal gala elma ve yerli babutsada kalıntı
Tarım Dairesi 21-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi 21-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
Yapılan denetimler sonucunda ithal ürünlerden 39 numuneden 38 numune temiz çıktı, 1 üründe ise Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi. Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (Gala) firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli Ürünlerden ise 15 numuneden 14 numune temiz çıktı, Mustafa Şahan Yahya’ya ait babutsada Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
28 Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
M.Hacı Ali İşl.
İthal
Soya Fasulyesi
Temiz
2
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
3
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Gala
Limit Üstü
4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.Maria
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Beyaz Üzüm
Temiz
7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
9
Meraltan Tic.
İthal
Şeftali
Temiz
10
Meraltan Tic.
İthal
Armut
Temiz
11
Meraltan Tic.
İthal
Elma
Temiz
12
SVS Tic. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
13
SVS Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
14
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
15
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
16
SVS Tic. Ltd.
İthal
Beyaz Üzüm
Temiz
17
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
18
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
19
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Kırmızı Lolorosso
Temiz
20
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
21
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
22
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Ispanak
Temiz
23
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
24
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
25
Halil Kasap Paz.
İthal
Nektarin
Temiz
26
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Gala
Temiz
27
Halil Kasap Paz.
İthal
Çeri Domates
Temiz
28
Köşe Tic. Ltd
İthal
Elma Gala
Temiz
29
Köşe Tic. Ltd
İthal
Şeftali
Temiz
30
Köşe Tic. Ltd
İthal
Nektarin
Temiz
31
Selgün Tic.
İthal
Nektarin
Temiz
32
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
33
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Granny Smith
Temiz
34
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
35
Köşe Tic. Ltd
İthal
Elma Gala
Temiz
36
Köşe Tic. Ltd
İthal
Elma Stk
Temiz
37
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma Granny Smith
Temiz
38
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
39
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
40
Medine İster
Mağusa
Marul
Temiz
41
Medine İster
Mağusa
Patlıcan
Temiz
42
Muhittin Toprak
Mağusa
Mısır
Temiz
43
Önder Özen
Mağusa
Hıyar
Temiz
44
Bekir Cura
Mağusa
Hıyar
Temiz
45
Ahmet Çoşkun
Mağusa
Hıyar
Temiz
46
Mustafa Tan
Yeşilyurt
Sultani Üzüm
Temiz
47
Fedai Güneş
Derince
Bİber
Temiz
48
İbrahim Altıntaş
Yeşilköy
Maydanoz
Temiz
49
Cemil Güngör
Yeşilköy
Bİber
Temiz
50
Ali Direk
Yeşilköy
Taze Soğan
Temiz
51
Ali Direk
Yeşilköy
Golyandro
Temiz
52
Ahmet Kayım
Çatalköy
Kapya Biber
Temiz
53
Ahmet Kayım
Çatalköy
Marul
Temiz
54
Mustafa Şaban Yahya
Çayönü
Babutsa
Limit Üstü