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  3. İthal gala elma ve yerli babutsada kalıntı
İthal gala elma ve yerli babutsada kalıntı

İthal gala elma ve yerli babutsada kalıntı

Tarım Dairesi 21-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

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Tarım Dairesi 21-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

Yapılan denetimler sonucunda ithal ürünlerden 39 numuneden 38 numune temiz çıktı, 1 üründe ise Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi. Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (Gala) firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli Ürünlerden ise 15 numuneden 14 numune temiz çıktı, Mustafa Şahan Yahya’ya ait babutsada Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 

28 Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

  

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

  

1

M.Hacı Ali İşl.

İthal

Soya Fasulyesi

Temiz

  

2

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

  

3

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Limit Üstü

  

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.Maria

Temiz

  

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

  

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

  

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

  

9

Meraltan Tic.

İthal

Şeftali

Temiz

  

10

Meraltan Tic.

İthal

Armut

Temiz

  

11

Meraltan Tic.

İthal

Elma

Temiz

  

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

  

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

  

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

  

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

  

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

  

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kırmızı Lolorosso

Temiz

  

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

  

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

  

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Ispanak

Temiz

  

23

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

  

24

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

  

25

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

  

26

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Gala

Temiz

  

27

Halil Kasap Paz.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

28

Köşe Tic. Ltd

İthal

Elma Gala

Temiz

  

29

Köşe Tic. Ltd

İthal

Şeftali

Temiz

  

30

Köşe Tic. Ltd

İthal

Nektarin

Temiz

  

31

Selgün Tic.

İthal

Nektarin

Temiz

  

32

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

  

33

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

  

34

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

  

35

Köşe Tic. Ltd

İthal

Elma Gala

Temiz

  

36

Köşe Tic. Ltd

İthal

Elma Stk

Temiz

  

37

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

  

38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

  

39

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

  

40

Medine İster

Mağusa

Marul

Temiz

  

41

Medine İster

Mağusa

Patlıcan

Temiz

  

42

Muhittin Toprak

Mağusa

Mısır

Temiz

  

43

Önder Özen

Mağusa

Hıyar

Temiz

  

44

Bekir Cura

Mağusa

Hıyar

Temiz

  

45

Ahmet Çoşkun

Mağusa

Hıyar

Temiz

  

46

Mustafa Tan

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

  

47

Fedai Güneş

Derince

Bİber

Temiz

  

48

İbrahim Altıntaş

Yeşilköy

Maydanoz

Temiz

  

49

Cemil Güngör

Yeşilköy

Bİber

Temiz

  

50

Ali Direk

Yeşilköy

Taze Soğan

Temiz

  

51

Ali Direk

Yeşilköy

Golyandro

Temiz

  

52

Ahmet Kayım

Çatalköy

Kapya Biber

Temiz

  

53

Ahmet Kayım

Çatalköy

Marul

Temiz

  

54

Mustafa Şaban Yahya

Çayönü

Babutsa

Limit Üstü

  
       

 

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