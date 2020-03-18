İthal et dönemi başlıyor

Bakanlar Kurulu aldığı karar ile ithal ete izin verdi. Buna göre ülkeye yurt dışından et getirilebilecek.

Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tüketicilerin uygun fiyatlarla kırmızı ete erişimini sağlayarak kişi başına tüketim miktarını artırmak amacıyla, karkas et ithal, alım ve satıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

İşte kararın detayları

1- 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 5'inci maddesinin (12)'nci fıkrası uyarınca, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, karkas et ithal, alım ve satımı hususlarında görevlendirilmesi,

2- Toprak Ürünleri Kurumu'nun bu görevi, sınıf, cins ve miktar yönleriyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının olur ve uygunluğunu aldıktan sonra, T.C. Tarım Kredi Kooperatifleri ile iştiraklerinden ve/veya T.C. Et ve Süt Kurumundan gerçekleştirmesi”