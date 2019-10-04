İthal domates fiyatları indirdi

Fehime ALASYA



Son haftalarda yükselişe geçen domates fiyatı ithal ürünün adaya gelmesiyle birlikte bu hafta düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta 1,30 TL’lik artış göstererek 7,25 TL’den satılan domates bu hafta aynı ölçüde düşüş yaparak 5,95 TL’ye geriledi.

Kuzeyde yükselen fiyatından ötürü geçtiğimiz hafta ithalat kapılarını aralayan domatesin kilosu 1,30 TL düşerek, 7,25 TL’den 6 TL’ye geriledi.

Geçtiğimiz hafta kuzeyde sabit kalan sebze ve meyve reyonları, bu hafta düşüşe geçti, güneyde ise fiyatlar yarı yarıya değişim gösterdi.

Hem yaz hem de kış meyvelerinin reyonlarda oldukça sık görülmesi, fiyatları aşağıda tutmayı başardı.

Mevsim meyvelerinden narın fiyatı, güneydeki yükselişi ile dikkat çekerken, kuzey ile güney arasındaki fiyat farkı da öne çıktı. Kuzeyde kilosu 3,50 TL olan nar, güneyde 15 TL’yi aşıyor.

Et fiyatlarında ise uzun süredir kuzeydeki fiyatlarda hareketlilik yaşanmadığı gözlemleniyor. Güneyde son aylarda yapılan 3-5 TL’lik zamma karşın hala fiyatlar kuzeyden çok daha uygun…

Market fiyatlarında ise birçok ürün haftalardır seyrini koruyor. Birkaç kuruşluk değişimlerle aynı oranda seyrediyor.

Kuzeyde fiyatlar düşüşte…

Kuzeyde geçen hafta fiyatlarını koruyan sebze reyonları, bu hafta düşüşe geçti. Fiyatı artan tek ürün 1 TL’lik yükseliş ile taze börülce oldu. Geçen hafta 6,50 TL olan börülce, bu hafta 7,50 TL’ye çıktı.

Kuzeyde fiyatı düşen ürünler arasında domates başta gelirken, salatalık, limon, dolmalık biber, turp ve pancar yer aldı.

Bu hafta kuzeydeki fiyatlarda 50 kuruş ile 1,20 TL arasında düşüşler görüldü.

Nardan şaşırtan yükseliş

Dövizdeki küçük hareketlilik ile güneydeki fiyatların seyrini yukarıya çekmedi. Bu hafta güneyde fiyatlar yarı yarıya değişim gösterdi.

Altı kalemde fiyatlar çıkarken, aynı ölçüde düştü. Güneyde en büyük fiyat düşüşü 3 TL ile salatalık ve börülcede olurken, en büyük artış narda yaşandı.

Geçtiğimiz hafta 7 TL olan nar, bu hafta 15 TL’yi aştı.

Salatalık ise 7 TL’den 4 TL’ye, börülce 18 TL’den 15 TL’ye indi.

Somon kuzeyde 85, güneyde 59 TL

Bu haftaki alışveriş sepetine kuzey ve güneyden bazı balık çeşitleri de eklendi. Kuzeyde en çok tüketilen balıklar arasında somon ve çipuradaki fiyat farkı 10 TL’den 20 TL’ye kadar çıkıyor.

Güneyde kilosu 59 TL olan somon, kuzeyde 85 TL’den başlıyor, çipura ise kuzeyde 40 TL iken güneyde 34 TL.

Yine genelde meze olarak çok fazla tüketilen karidesin kilosu kuzeyde 30 TL iken, güneyde 23 TL.

Ahtapot çeşitleri ise kuzeyde 90 TL’den başlayıp 100 TL’ye ulaşırken, bu rakam güneyde 30 TL ile 60 TL arası. Ahtapot ve kalamar çiftliklerinin güneyde çok yaygın olması nedeniyle fiyatların daha düşük olduğu belirtiliyor.

Gümüş balığı ve vobbanın kilosunda da büyük fark olduğu gözlemlendi.



