İtfaiye 4 helikopterle müdahale ediyor, 2'si ise yolda!
Limasol bölgesinde çıkan büyük yangına ekipler 4 helikopterle müdahale ediyor, iki helikopter ise takviye olarak gelecek.
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Limasol bölgesindeki Malya (Bağlarbaşı) ve Pahna köylerinde saat 11:40 sularında çıkan yangın korkuttu. Cyprusmail’in haberine göre, yangına 7 itfaiye aracı ile müdahale eden 20 kişilik itfaiye ekibi, 4 yangın helikopteri ile çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın devam ederken, iki helikopterin daha takviye olarak gelmesi bekleniyor. Yangın, şimdiye kadar birçok ağaca ve bitkiye zarar verdi.
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