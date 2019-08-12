Limasol bölgesindeki Malya (Bağlarbaşı) ve Pahna köylerinde saat 11:40 sularında çıkan yangın korkuttu. Cyprusmail’in haberine göre, yangına 7 itfaiye aracı ile müdahale eden 20 kişilik itfaiye ekibi, 4 yangın helikopteri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın devam ederken, iki helikopterin daha takviye olarak gelmesi bekleniyor. Yangın, şimdiye kadar birçok ağaca ve bitkiye zarar verdi.