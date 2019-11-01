İtalyan uçak firması yetkilileri gelecek

Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu yaptığı sırada kaza yapan uçak ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kazanın oluşuna ilişkin nedenlerin ciddi şekilde araştırıldığını kaydeden Başkan Ziya, ‘olayın şokunu henüz atlatamadıklarını’ ifade ederken, kazaya ilişkin raporun da 1 aydan önce hazırlanmasının mümkün olmadığını dile getirdi

Devrim DEMİR

İki öğretmen pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Türkiye’den adaya gelen kaza/kırım ekibinin çalışmaları devam ederken, uçağın üretildiği İtalyan Uçak Firması ile irtibata geçildiği de öğrenildi.

Hava Sporları Başkanı Zeki Ziya, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada böyle bir olayın ilk kez yaşandığını, uçak firması yetkililerinin adaya gelmelerinin beklendiğini kaydetti.

Ziya, detaylı açıklamanın yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceğini belirtti.

Kazanın oluşuna ilişkin nedenlerin ciddi şekilde araştırıldığını kaydeden Ziya, raporun 1 aydan önce hazırlanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Düşen uçağın Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan bir Rus vatandaşına ait olduğunu ifade eden Ziya, kurumda buna benzer başka uçakların da olduğunu kaydetti.

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, kaza yapan uçağın üretildiği İtalyan Uçak Firması ile irtibata geçtiklerini, yetkililerin kazayla ilgili adaya gelmelerinin beklendiğini, detaylı açıklamanın yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceğini belirtti.

Uçak firmasından yetkililer geliyor

29 Ekim tarihinde meydana gelen olayın şokunu henüz atlatamadıklarını ve oldukça üzgün olduklarını ifade eden Zeki Ziya, İtalyan Uçak Firması ile irtibata geçtiklerini söyledi.

Ziya, kaza yapan uçağın İtalyan I.C.P. firması üretimi olan Ventura modeli olduğunu ifade etti.

Yetkililerin kazayla ilgili adaya gelmelerinin beklendiğini kaydeden Ziya, detaylı açıklamanın yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceğini belirtti.