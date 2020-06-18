İtalya'dan vatandaşlarına 500 euroluk tatil desteği

İtalyan hükümetinin açıkladığı 2,4 milyar euro değerindeki yardım paketi kapsamında yıllık geliri 40 bin eurodan az olan aileler, bu yıl içerisinde yapacakları tatiller için devlet yardımına başvurabilecek.

İtalyan vergi dairesinin detaylarını açıkladığı programda tek başına yaşayanlara 150 euro (yaklaşık 1.150 TL), çiftlere 300 euro (yaklaşık 2.300 TL) ve çocuklu ailelere 500 euro (yaklaşık 3.840 TL) yardımda bulunulacak.

1 Temmuz ile 31 Aralık arasında geçerli olacak programda vatandaşlar, yardımı doğrudan almayacak. Bunun yerine kendilerine ülke içindeki otel ve tatil konaklama yerlerinde yüzde 80 indirim verilecek. Kalan yüzde 20'lik kısım ise vergiden düşürülebilecek.

İtalya'da turizm sektörü, GSMH'nin yüzde 13'üne denk geliyor. Salgın nedeniyle büyük darbe alan İtalyan işletmecilerin bu yaz 3,2 milyar euroya kadar kayıp yaşayabileceği düşünülüyor.

Ülke, Avrupa Birliği ülkelerine sınırlarını 3 Haziran tarihinde açmıştı.