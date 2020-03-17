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İtalya'da son 24 saatte 345 kişi öldü

İtalya'da son 24 saatte 345 kişi öldü

İtalya'da koronavirüs kayıplarının sayısı artıyor. Ülkede son 24 saat içinde 345 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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İtalya Sivil Savunma Kuruluşu, ülkede COVID-19 hastalığı nedeniyle son 24 saat içinde 345 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece ülkede koronavirüs salgını yüzünden ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi. Virüsün Avrupa'daki merkezi sayılan İtalya'da COVID-19 hastalığına yakalananların sayısının ise 27 bin 980'den 31 bin 506'ya yükseldiği açıklandı.

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