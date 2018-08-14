İtalya’da otoyol köprüsü çöktü: En az 7 ölü

Genova'da A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü, öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Köprünün çökmesi sonucu çok sayıda aracın enkaz altında kaldığı açıklandı.

İtalyan La Repubblica gazetesi, bazı evlerin de köprünün enkazı altında kaldığını bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli olayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.