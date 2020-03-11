İtalya'da ölü sayısı 827'ye yükseldi

İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran DSÖ, Covid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

11 Mart itibariyle dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeler:

İtalya'da bugün 196 kişi öldü, toplam ölü sayısı 827'ye yükseldi

Avrupa'da virüsten en fazla etkilenen İtalya'da bugün yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi. Vaka sayısıysa 12 bin 460'ı geçti.

Ayrıca İtalya'da yeni tip coronavirüs parlamentoya da sıçradı.

Ülke basınındaki haberlerde, İtalya'da Covid-19 vakalarının ilk ve yoğun olarak görülmeye başlandığı Lodigiano bölgesinin milletvekili 46 yaşındaki Claudio Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla mecliste oturduğu sıralara yakın diğer 14 milletvekilinin de oturumlara katılmamaları ve evde kalmaları istendi.

Avrupa'da vaka ve ölü sayısı artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa ülkelerindeki ölümler artmaya devam ediyor.

Bulgaristan'daki vaka sayısı 7'ye yükselirken, 62 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililer, koronavirüs nedeniyle ülkede ilk kez can kaybı yaşandığını belirtirken, kadının 74 yaşındaki eşinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.

Bu sabah ilk ölüm vakasının yaşandığı Belçika'da yaşları 74 ve 86 olan iki kişi daha yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İsveç Halk Dairesi, ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 486'ta çıktığını ve ilk kez bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 54'e yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 200'ün üzerine çıktı.

Vaka sayıları ayrıca, İngiltere'de 456'ya, Danimarka'da 340'a, Yunanistan'da 99'a, Çekya'da 75'e, Portekiz'de 59'a, Slovenya'da 57'ye, Romanya'da 37'ye, Polonya'da 27'ye ve Malta'da 6'ya yükseldi

Katar'da vaka sayısı 24'den 262'ye çıktı

Katar'da 238 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 262'ye yükseldiği bildirildi. Katar Sağlık Bakanlığı dün Covid-19 tespit edilen kişi sayısının 24'e yükseldiğini açıklamıştı.

Açıklamada, virüse yakalananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı belirtildi.

10 Mart itibariyle dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeler:

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, bir kişinin Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ve vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanı yardımcısında koronavirüs tespit edildi.

İtalya'da bir günde 168 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 10 bini geçti. Ülke karantinaya alındı.

Son 24 saat içerisinde İran'da 54 kişi daha koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi, yaklaşık bin yeni vaka görüldü. Ülkedeki toplam vaka sayısı 8 bin 42 'ye yükseldi.

Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester koronavirüse yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Almanya'da ilk ölüm: 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 136'ya yükseldi.

Danimarka'da 172 yeni vaka görüldü.

İspanya'da son 24 saatte 5 ölüm gerçekleşti, 443 yeni vaka görüldü.

Hollanda'da 61 yeni vaka teşhis edilirken ve 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da toplam 30 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Paris'te her yıl 20 milyon kişinin ziyaret ettiği Disneyland'ın bir çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kıbrıs'ta ilk vakalar tespit edildi.

Suudi Arabistan ise ülkeye girişte sağlık ile ilgili yanıltıcı bilgi verenlere 500 bin riyal para cezası verileceğini açıkladı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.