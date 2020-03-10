İtalya'da ölü sayısı 631'e yükseldi

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate 168 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 631'e yükseldi. Ülke tamamen karantina altına alındı. Başbakan Giuseppe Conte, halktan evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz Türkiye'de koronavirüs teşhisinin yapılmadığını ancak hastalığın ülkeye girmiş olabileceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüs salgının 'pandemi' olma riskinin çok yükseldiğini duyurdu.

İtalya, İran'ı geride bırakarak Covid-19 salgını sebebiyle Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülke konumuna geldi. İran'da 10 Mart tarihinde yaşamını yitirenlerin sayısı 54 kişi daha artarak 237'ye yükseldi.

Çin’de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.

TR.EURONEWS