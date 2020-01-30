İtalya'da limanda Koronavirüsü şüphesi

İtalya medyasındaki haberlere göre, Costa Crociere firmasına ait Costa Smeralda isimli gemide Hong Kong'dan gelen Çinli bir kadın yüksek ateş ve solunum güçlüğü şikayeti nedeniyle koronavirüs şüphesiyle geminin revirinde tutuluyor.

Kadının partneri de, herhangi bir semptoma sahip olmasa da ayrı bir odada bekletiliyor.

Çinli çift üzerindeki kontroller tamamlanana kadar gemideki 6 bin kadar yolcunun limana inmesine izin verilmiyor.

Çiftin, 25 Ocak'ta Milano'daki Malpensa Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı, ardından da Savona kentine geçerek gemiye buradan bindiği belirtiliyor.

Costa Smeralda gemisi, İtalya'ya ulaşmadan önce Marsilya, Barcelona ve Palma de Mallorca limanlarından geçmişti.

Roma'da bir okulda Uzak Doğulu öğrencilerin dersleri askıya alındı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yarattığı korku İtalya'da tartışmalı önlemlere de yol açıyor. Roma'daki saygın sanat okullarından Santa Cecilia Konservatuarı, Uzak Doğulu bütün öğrencilerin ancak doktor kontrolünden geçtikten sonra derslere kabul edilmesi kararı alınca tepki çekti.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, Konservatuar Müdürü Roberto Giuliani, öğretmenlere yolladığı mesajda "Çin kökenli salgın nedeniyle Doğulu öğrencilerin (Çinli, Koreli, Japon, etc) dersleri askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.