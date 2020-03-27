İtalya'da bir günde 969 kişi hayatını kaybetti
in'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 541 bini aşkın kişiden 125 binden fazlası sağlığına kavuştu. Böylece iyişenlerin oranının yüzde 84 civarında olduğu kaydedildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 541 bini aşkın kişiden 125 binden fazlası sağlığına kavuştu. Böylece iyişenlerin oranının yüzde 84 civarında olduğu kaydedildi.
Dünyada Covid-19 salgını nedeniyle en az 24 bin kişi hayatını kaybetti.
ABD'de vaka sayısı Çin'i geçerek 85 bine ulaştı. Koronavirüsten en çok can kaybı olan ülke ise 9 bin 134 ile İtalya.
İtalya'da son 24 saatte 969 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bugüne kadar virüsten hayatını kaybeden en yüksek sayı olarak kayda geçti. İtalya'da bugüne kadar virüse yakalananların toplam sayısı 86 bini geçti.
İspanya'da ise Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.
Dünya genelinde Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeler şöyle:
- İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 378'e yükseldi
- Çin'den Covid-19'la mücadelede uluslararası seferberlik çağrısı
- Dünyada toplam vaka sayısı 500 bini geçti, can kaybı 25 bine yaklaştı
Yemen'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 'bir ay kira muafiyeti' kampanyası
İtalya ve İspanya'nın ardından ABD'deki vaka sayısı da Çin'dekilerin üzerine çıktı
Fransa'da 16 yaşında bir kız çocuğu koronavirüsten yaşamını yitirdi
Avrupa kıtasında kaydedilen ölümler, Çin'dekinin 5 misli
Filistin'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
Kenya'da Covid 19 kaynaklı ilk ölüm
New Jersey eyaletinde bir Türk vatandaşı öldü
İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı
İspanya'da olağanüstü hal uzatıldı