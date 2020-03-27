İtalya'da bir günde 969 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 541 bini aşkın kişiden 125 binden fazlası sağlığına kavuştu. Böylece iyişenlerin oranının yüzde 84 civarında olduğu kaydedildi.

Dünyada Covid-19 salgını nedeniyle en az 24 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD'de vaka sayısı Çin'i geçerek 85 bine ulaştı. Koronavirüsten en çok can kaybı olan ülke ise 9 bin 134 ile İtalya.

İtalya'da son 24 saatte 969 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bugüne kadar virüsten hayatını kaybeden en yüksek sayı olarak kayda geçti. İtalya'da bugüne kadar virüse yakalananların toplam sayısı 86 bini geçti.

İspanya'da ise Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.

Dünya genelinde Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeler şöyle: