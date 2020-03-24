İtalya’da 743 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 743 kişi daha artarak 6 bin 820'ye ulaştı. Böylece son iki gündür düşüşmekte olan sayı tersine döndü.

Ülkede pazar günü 650, pazartesi günü ise 602 kişi ölmüştü. Son verilerle birlikte dünya genelinde vaka sayısı 400 bini aştı.

Bütün dünyada yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları hızla yayılırken, ülkeler de önlemlerini giderek artırıyor. Çin ise salgının ilk çıktığı Vuhan eyaletinin bir çok bölgesinde vaka sayısının azalması üzerine iki ay önce getirdiği sokağa çıkma yasağını gevşeteceğini açıkladı. Bununla birlikte Vuhan kent merkezinde yasak 8 Nisan'a kadar sürecek.

Vaka sayısının arttığı İran'dan ise 6 yaşında bir çocuğun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, eyalette şu ana kadar 189 kişide Covid-19 tespit edildiği, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği ve 6 yaşındaki bir çocuğun da ölenlerin arasında olduğu ifade edildi.

Dünyada, virüs yüzünden ölenlerin sayısı 17 bini , hastalığa yakalananlarını sayısı ise 396 bini aştı. Dünyada evlerinden çıkmaması istenenlerin sayısının ise 1,5 milyarın üstünde olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere'de ölü ve vaka sayısı arttı

İngiltere'de pazartesi gününden salıya kadar olan son 24 saatlik sürede 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı toplam 422'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 6 bin 650'den 8 bin 77'ye çıktı.

Suudi Arabistan'da Covid-19'dan ilk ölüm

Suudi Arabistan'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. 205 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 676'ya yükseldi.

ABD'de ölü sayısı 600'e yaklaştı

ABD'de yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e, ölü sayısı ise 120 artarak 593'e ulaştı

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da Başbakan Narendra Modi ülke genelinde 21 günlüğüne sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Ülkede şu ana kadar 482 vaka tespit edilirken 9 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de Vuhan eyaletinde sokağa çıkma yasağını kaldırıyor

Çin yönetimi, hasta olmadıklarına dair belgesi olanların eyelatten dışarı çıkmasna izin verileceğini açıkladı. Vuhan kent merkezindeki yasak ise 8 Nisan'a kadar sürecek.

Çin, 23 Ocak'ta Vuhan eyaletine yönelik tren ve uçak seferlerini kaldırarak, karayolunda geçişleri engellemek için barikatlar oluşturmuştu.

Mısır'da akşamdan sabaha kadar sokağa çıkma yasağı

Arap dünyasının 100 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Mısır’da hastalığa yakalananların sayısının artması üzerine, bu ülkede akşam 19.00 ile sabah 07.00 arasında dışarı çıkma yasağı getirildi.Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, yasak dolayısıyla özel ve kamu toplu taşıma araçlarının hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Fransa ve Hollanda’daki gelişmeler

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde açık pazarları da kapatma kararı aldıklarını ve spor yapanlara da kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Philippe, ülkede binlerce insanın serbest dolaşım kısıtlamasını ihlal ederek dışarda spor yaptığını belirterek, bu nedenle yarından itibaren buna sınırlama getirileceğini ve bundan sonra sporun tek başına evin 1 kilometre çevresinde 1 saat süreyle ve günde bir kez yapılabileceğini kaydetti.

Ülke genelinde pazarların kapatılmasına da karar verdiklerini duyuran Philippe, ancak valilere de yetki verildiğini ve uygun görmeleri halinde bazı pazarların açık kalabileceğini söyledi.

Hollanda'da, Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek için aldığı önlemler kapsamında kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, daha önce alınan kararda 6 Nisan’a kadar iptal edilen planlanmış etkinliklerin ve toplantıların 1 Haziran’a kadar uzatıldığını söyledi.

Grapperhaus, dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi ve kişiler arasında 1,5 metreden az mesafe olması halinde ceza kesileceğini belirterek, bu kapsamda kişilere 400 euroya, kurum ve şirketlere ise 4000 euroya kadar ceza uygulanacağını ifade etti.

Rusya ise başkent Moskova’da sokağa çıkma yasağının 100 bini aşkın güvenlik kamerasıyla denetlediğini bildirdi.

Myanmar'da ilk virüs tespiti

Myanmar'da ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, biri Yangon şehrinde ve diğeri Chin eyaletinde olmak üzere 2 erkek hastada Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Irak’ta gelişmeler

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkedeki Covid-19 vakalarının her geçen gün arttığını belirterek, sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde krizin derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Irak'ta şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 23 kişin hayatını kaybederken, vaka sayısı 266 olarak açıklanmıştı.