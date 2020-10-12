İşyerinden çaldı, 8 ay ceza aldı

METYAT isimli şirkette meydana gelen ‘müstahdem tarafından sirkat’ suçu ile ilgili olarak tutuklanan Mustafa Şenpınar, 8 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi adına kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işyerine ait 6 bin 370 TL nakit parayı çaldığının altını çizdi.

Kâtip, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 8 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Sanık Mustafa Şenpınar 21-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında müstahdemi olduğu METYAT Ticaret LTD'e ait mobilya siparişlerini sahiplerine teslim ettikten sonra ödeme olarak almış olduğu toplam 6 bin 370 TL nakit parayı tasarrufuna geçirip iş yeri sahibi Ahmet Yatman'a teslim etmeyerek sirkat etmişti.