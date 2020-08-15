İşverene ait 420 bin TL'yi zimmetine geçirdi

Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklanan T.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Emrah Lambasuyucu olayla ilgili bulguları aktardı. Lambasuyucu, Girne’de faaliyet gösteren Kayser Gsm Ltd isimli iş yerinde çalışan T.A.’nın (E-38), iş yerine ait 24 adet çeki ciro ettirilip paranın geri getirilmesi için kendisine verilen çeklere, toplam 701 bin 225 TL meblağ yazıp karşılıklarını ciro ettikten sonra, işverenine 280 bin 575 TL ödeyip, geriye kalan 420 bin 650 TL’yi teslim etmeyerek tasarrufuna geçirdiği tespit edildiğini aktardı.

Polis zanlı T.A.’nın mahkeme emri gereği tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı sürdüğünü belirtti.

Polis memuru Emrah Lambasuyucu zanlının çekleri ciro ettiği yerlerin tespit edileceğini ve ifade alınacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.