İsveç Kraliçesi Silvia, sarayında ‘dostane’ hayaletlerin dolandığına inandığını söyledi. Kraliçe, “Bazen tamamıyla yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ‘Drottningholm Sarayı: Soylu Bir Yuva’ belgeselinin yapımcılarına konuşan Kraliçe Silvia, sarayını paylaştığı hayaletler için, “Aslında heyecan verici, beni korkutmuyorlar” ifadesini kullandı.

73 yaşındaki kraliçenin hayalet iddiasına kardeşi Prenses Christina’nın da destek verdiği belirtiliyor.

Belgeselde konuşan Prenses Christina sarayda ‘büyük bir enerji’ olduğunu söyleyerek, “Bu enerjinin farklı formlara bürünmemesi garip olurdu” dedi.

İsveç medyasıysa hayalet iddiasını ‘ti’ye aldı.’

Haber sitesi Local, “Cesur hayalet avcılarını göreve çağırıyoruz! Saraya gidin ve peşlerine düşün!” diye çağrı yaptı ve ekledi: “Drottningholm Sarayı yıl boyu ziyaretçilere açık. Sadece kraliyet ailesinin -ve anlaşılan hayalet arkadaşlarının- yaşadığı bölüme giremiyorsunuz.”