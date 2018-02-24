ISURAC Çalışma Kurulu Toplantısı UFÜ’de gerçekleşti

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Çalışma Kurulu Toplantısı, konseyin üyelerinden Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Afet risklerini azaltmak, afet risklerini yönetme yeteneklerini güçlendirmek, sivil savunma bilincinin üniversite gençleri arasında yaygınlaşmasını sağlamak, üniversitelerde kurulan arama kurtarma kulüp öğrencilerinin bilinçli, organize, ekip ruhu ve teknik bilgilerle donanımı olacak şekilde eğitmek gibi amaçlarla faaliyetlerini sürdüren konseyin toplantısı Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi başkanlığında toplandı. Toplantıya konseye üye üniversite temsilcileri ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli katıldı. Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Çalışma Kurulu Toplantısı’nda önceki toplantılarda karara bağlanan konulardaki çalışmaların takibi yapılırken, kurulun 2018 yılına yönelik gündemindeki konular ele alındı. Toplantıda konseye üye üniversitelerin öğrencilerinden oluşan AKUT ekiplerine yönelik eğitim çalışmaları da ele alındı.