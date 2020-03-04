İstismar iddiası: Öğretmene görevden uzaklaştırma

Lefkoşa Türk Lisesi’nde bir öğretmenin 17 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildiği, bakanlık ‘soruşturuluyor’ dedi. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, soruşturma maksatlı öğrenmenin 6 ay görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem:

“Bakanlık soruşturma başlattı. Bunun salimen yürütülmesi için de öğretmen 6 ay görevden alındı. Öğretmen ile öğrencilerin ifadeleri alındı. Ailenin polise de şikayetçi olduğu söyleniyor.”

YENİDÜZEN

Lefkoşa Türk Lisesi’nde bir öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle görevinden 6 ay uzaklaştırıldığı iddia edildi. YENİDÜZEN’e konuşan Orta Eğitim Dairesi Müdürü Ali Yaman, iddiaları yalanlamazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ise Eğitim Bakanlığı’nın soruşturma açmak için kendilerini de istişareye çağırdığını, yasal prosedürün çalıştığını ve bunun salimen yürütülmesi için de öğretmenin 6 ay görevden alındığını dile getirdi.

Eylem, öğretmen ile öğrencilerden ifade alındığını da aktardı.

Gazeddakıbrıs’ın haberinde yer alan iddialar arasında öğretmenin öğrencisine istismarının uzun süredir devem ettiği de yer alırken, konunun ilgili sendika ve Eğitim Bakanlığı’nın bilgisinde olduğu belirtildi.

‘Yazışmalar var’

Olayın patlak vermesinin ardından öğrenci ile öğretmen arasındaki diyalogların telefondaki yazışmalardan ve videolardan ortaya çıktığı ve bu doğrultuda soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

Konunun başka öğrencilerin de bilgisinde olduğu ve soruşturma kapsamında, bakanlığın birçok öğrenciden ifade aldığı iddia edilirken, bahsi geçen öğretmenin 6 ay süreyle açığa alındığı, görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Yaman: “Konu soruşturma aşamasında”

Orta Eğitim Dairesi Müdürü Ali Yaman ise konunun şu anda soruşturma aşamasında olduğunu dile getirdi.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Yaman, konuya ilişkin başla bir açıklama yapmadı.

Eylem: “Dün okula denetmen gönderildi ve öğretmen ile öğrencilerin ifadeleri alındı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, LTL’de böyle bir olay olduğu yönünde iddiaların bilgilerine ulaştığını, birtakım emarelerin olduğunu ve konunun Bakanlık aracılığıyla soruşturmaya verildiğini dile getirdi.

Dün okula gönderilen denetmenle öğretmen ile öğrencilerin ifadelerinin alındığını anlatan Eylem, ailenin de polise şikayetçi olduğu yönünde duyum aldıklarını anlattı.

“Bakanlık soruşturma açmak için bizi istişareye çağırdı. Yasal prosedür çalışıyor. Bakanlık soruşturma başlattı. Bunun salimen yürütülmesi için de öğretmen 6 ay görevden alındı.” diyen Eylem, şu an ortada olanların sadece iddia olduğunun altını çizdi.

Olayın takipçisi olduklarını dile getiren Eylem, “Sonucunda gerekli tavrı bakanlık yürütecek, biz de olayı takip ediyoruz. Ailenin polise de şikayetçi olduğu söyleniyor.

Birçok öğrenci ifadesi alındı. Dün okula denetmen gönderildi ve öğretmen ile öğrencilerin ifadeleri alındı.

Bu işin aslı varsa öğretmenlik mesleğine yakışan bir tavır değil ve bizim için de kabul edilebilir bir durum değil” şeklinde konuştu.