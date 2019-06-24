“İstişareler karar alınmadan önce yapılmalı”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maraşla ilgili bazı soruların hala net olmadığını belirterek, uyarılarda bulundu.

Maraş ile ilgili olarak henüz "envanter çalışması"nın içeriği ve bu çalışmanın kimler tarafından yapılacağı konusunda netleşme olmadığını, bunların istişareler sonucunda netleşeceğini öğrendiklerini belirten Erhürman, itibar kaybına uğramamak için “İstişarelerin ve ön hazırlıkların karar alınmadan önce yapılması” gerektiğine değindi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Meclis'te hükümet yetkililerine sorduğumuz sorular üzerine, Maraş ile ilgili olarak henüz "envanter çalışması"nın içeriği ve bu çalışmanın kimler tarafından yapılacağı konusunda netleşme olmadığını, bunların istişareler sonucunda netleşeceğini öğrendik. Maraş'ın KKTC yönetiminde açılacağı iddiasının tam olarak hükümete mi, parti ya da partilere mi yoksa tek tek kişilere mi ait olduğunu ise anlamak maalesef tam olarak mümkün olmadı. Bu tip ciddi konularda iletişim kazalarına uğramamak ve gelgitler yaşayıp itibar kaybetmemek için istişarelerin ve ön hazırlıkların karar alınmadan önce yapılmasının önemi açık bir biçimde ortaya çıktı sanırım...”