Cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin kararın bozulması için Yüksek Mahkemeye başvuran Bilge Lord’un talebi reddedildi

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın, alt mahkemenin hem ithamı anladığı hem de cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin kararın bozulması için dosyaladığı istinaf reddedildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, tarafından ceza-i ehliyeti olduğuna ve ithamı anladığına karar vermişti. Sanığın avukatı, Bilge Lord’un akıl hastası olduğu gerekçesiyle davayı istinaf etti.

Bilge Lord Kunduracı’nın avukatının 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatr tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını beyan etmişti.