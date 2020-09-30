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İstinaf Mahkemesi’nden ret cevabı

İstinaf Mahkemesi’nden ret cevabı

Güneyde işlediği Katle teşebbüs suçunun ardından yasa dışı yollardan kuzeye kaçan, sonra polis operasyonu ile tasarrufunda 2 adet 9 mm tabanca ve 100 adet canlı mermi bulunan ve 5 yıl hapis cezasına mahkûm edilen İosif İosif’in istinaf kararı açıklandı.

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Kıbrıs'ın güneyinde işlediği Katle teşebbüs suçunun ardından yasa dışı yollardan kuzeye kaçan, Mağusa'da polis operasyonu ile tasarrufunda 2 adet 9 mm tabanca ve 100 adet canlı mermi bulunan ve 5 yıl hapis cezasına mahkûm edilen İosif İosif'in istinaf kararı bugün açıklandı.

İstinaf Mahkemesi, 5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebini reddetti.

Kıbrıs'ın güneyinde Hilton Otel karşısında 2018 yılı Kasım ayında Nicos Rodotheou'nun aracına 5 el ateş ederek Rodotheou'yu öldürmeye teşebbüs etmekle ve uyuşturucu suçlarından aranan Sifis lakaplı İ. İ. Kıbrıs'ın kuzeyinde Mağusa'nın Gülseren bölgesinde kiraladığı bir evde yakalanmıştı.

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