İstinaf Mahkemesi’nden ret cevabı

Kıbrıs'ın güneyinde işlediği Katle teşebbüs suçunun ardından yasa dışı yollardan kuzeye kaçan, Mağusa'da polis operasyonu ile tasarrufunda 2 adet 9 mm tabanca ve 100 adet canlı mermi bulunan ve 5 yıl hapis cezasına mahkûm edilen İosif İosif'in istinaf kararı bugün açıklandı.

İstinaf Mahkemesi, 5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebini reddetti.

Kıbrıs'ın güneyinde Hilton Otel karşısında 2018 yılı Kasım ayında Nicos Rodotheou'nun aracına 5 el ateş ederek Rodotheou'yu öldürmeye teşebbüs etmekle ve uyuşturucu suçlarından aranan Sifis lakaplı İ. İ. Kıbrıs'ın kuzeyinde Mağusa'nın Gülseren bölgesinde kiraladığı bir evde yakalanmıştı.