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İstinaf alt mahkemenin kararını hatalı buldu

İstinaf alt mahkemenin kararını hatalı buldu

Girne’de yarım kilo esrar ve 88 gram bonzai tasarrufundan 6 yıl hapislik cezasını çok bularak istinafa başvuran Craig Michael Barnet’in cezası düştü

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Girne’de Aralık ayı 2017 tarihinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 506 gram hintkeneviri ve 88 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddeyle yakalanıp, 6 yıl hapis cezası alan Craig Michael Barnett’ın cezası istinafta 3 yıla düştü.

İstinaf, alt mahkemenin kararında Barnett’in uyuşturucu madde bonzai “Tasarruf” suçundan 2 yıl 6 ay, “uyuşturucu verme” suçundan 6 ay, hintkeneviri bitki “Ziraat” suçundan 3 yıl hapse mahkûm etmesi kararında cezaların ayrı ayrı çekilmesi kararını hatalı buldu.

 

 

 

 

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