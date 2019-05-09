Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “İstikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var”
“İstikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var”

“İstikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var”

Hükümetin istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı önünde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “Bu dönemlerde istikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var.” dedi.

A+A-

Hükümetin istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı önünde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “Bu dönemlerde istikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var.” dedi.

İşte Erhürman’ın açıklamasından öne çıkanlar:
Az önce hükümetimizin ve şahsımın istifasını sundum. Sayın Cumhurbaşkanı partilerle görüşmeler yapacak. Onun ardından da görevlendirmeyi yapacak. Doğru olan en fazla milletvekili olan partiye görevlendirmenin yapılması gerekiyor. Doğru olan Sayın Ersin Tatar’a görevin verilmesidir. Bir an önce diyorum, çünkü ekonomik olarak zor bir dönemden geçiliyor. Bu dönemlerde istikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var. Yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim. Yeni gelecek hükümete de gerçekten başarılar dilerim çünkü çok zor bir dönemden geçiyoruz. İstikrarın biran önce sağlanmasını dilerim.
Zorlu bir döneme denk geldi. Kıbrıs Türk halkına sevgilerimi, saygılarımı muhabbetlerimi iletirim. Bu akşam PM toplantımız var, (hükümet senaryoları ile ilgili) görüşümü söylemem mümkün değil. Eğer koalisyon formülü çıkmazsa erken seçime gitmek gerekir Anayasa’ya göre… Ancak seçimin ülke koşulları açısından çok doğru bulmuyorum. Koalisyon seçeneklerinin denenmesi lazım.

Bu haber toplam 1240 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
"Beni yargılayacağına kaçmayı seçti""Beni yargılayacağına kaçmayı seçti"" Dünkü istifam, hükümete desteğimi açıklamam aklanmak istediğim içindi.  Bu saldırıların daha da devam edeceğini biliyordum. . Yolsuzlukla mücadele edeceğim diyen arkadaş beni yargılayacağına kaçmayı tercih etti"
Soyer’den Tatar’a: “İstifa edene tekme vurmak yakışmaz”“İstifa edene tekme vurmak yakışmaz”
Hükümet istifa etti, görevlendirme haftayaHükümet istifa etti, görevlendirme haftayaCTP Genel Başkanı- Başbakan Tufan Erhürman 4’lü Koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.