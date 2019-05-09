“İstikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var”

Hükümetin istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı önünde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “Bu dönemlerde istikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var.” dedi.

İşte Erhürman’ın açıklamasından öne çıkanlar:

Az önce hükümetimizin ve şahsımın istifasını sundum. Sayın Cumhurbaşkanı partilerle görüşmeler yapacak. Onun ardından da görevlendirmeyi yapacak. Doğru olan en fazla milletvekili olan partiye görevlendirmenin yapılması gerekiyor. Doğru olan Sayın Ersin Tatar’a görevin verilmesidir. Bir an önce diyorum, çünkü ekonomik olarak zor bir dönemden geçiliyor. Bu dönemlerde istikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var. Yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim. Yeni gelecek hükümete de gerçekten başarılar dilerim çünkü çok zor bir dönemden geçiyoruz. İstikrarın biran önce sağlanmasını dilerim.

Zorlu bir döneme denk geldi. Kıbrıs Türk halkına sevgilerimi, saygılarımı muhabbetlerimi iletirim. Bu akşam PM toplantımız var, (hükümet senaryoları ile ilgili) görüşümü söylemem mümkün değil. Eğer koalisyon formülü çıkmazsa erken seçime gitmek gerekir Anayasa’ya göre… Ancak seçimin ülke koşulları açısından çok doğru bulmuyorum. Koalisyon seçeneklerinin denenmesi lazım.