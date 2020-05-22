“İstihdam yapılmadı, hep ihmal edildi”

Orman Dairesi Eski Müdürü İrfan Tansel Demir, donanımlı teknik personel eksikliğinin altını çizdi, “Bu yangınlar önlenebilirdi, gördük ki devletimiz yetersiz kaldı” dedi.

Dila ŞİMŞEK

Eski Orman Dairesi Müdürü İrfan Tansel Demir, donanımlı teknik personel eksikliğinin altını çizdi, “Bu yangınlar önlenebilirdi, gördük ki devletimiz yetersiz kaldı” dedi.

Ormanı gözetleyen AB finansmanlı Natura 2000 projesi kapsamında kurulan ve sekiz yıldır devre dışı olan kameraların hayata geçirilmesinde rol oynayan Eski Orman Dairesi Müdürü İrfan Tansel Demir, personel eksikliği nedeniyle kameraların yıllardır kullanılmadığını, Orman Dairesi’ne yeterli istihdam yapılmadığını vurguladı.

Teknik ve donanımlı bilgiye sahip personele acilen ihtiyaç olduğunu belirten Demir, son iki haftada çıkan yangınların büyük bir kısmının ‘önlenebilir’ olduğunu söyledi.

Devletin yaz yangınlarına karşı önlem alma konusunda yetersiz kaldığını ifade eden Demir, ihmal edildiğini de savundu.

Mevcut yasaların uygulanmadığını kaydeden Demir, salgının bir bahane olmadığını, ot temizliği yapılmadığını dile getirdi.

“Personel eksikliği oldu, istihdam yapılmadı ve merkez boş kaldı, arızalar giderilmedi, bütçe ayrılmadı”

Şu anda KEMA Vakfı’nın Başkanlığı’nı üstlenen, Eski Orman Dairesi Müdürü İrfan Tansel Demir, 2009’da müdür olduğu sırada Avrupa Birliği’nden alınan hibe ile Tepebaşı’ndaki orman yangınında 360 derece dönen, sensörlü kameralar olduğunu ancak 2013’ten beri personel eksikliği nedeniyle kullanılmadığını anlattı. Demir, “Yüksek çözünürlüklü bu kameralarla olası bir duman, yangını görebiliyorduk. Kamera alanında olabilecek suçları da bu şekilde görebilirdik. Ancak personel eksikliği oldu, istihdam yapılmadı ve merkez boş kaldı, arızalar giderilmedi, bütçe ayrılmadı” dedi. Bu konunun kendisini çok üzdüğünü ifade eden Demir, projede bizzat emek verdiği için personel eksikliği nedeniyle planlandığı gibi hayata geçirilememesine adeta ‘kahrolduğunu’ belirtti.

“İhmal edildi, geç kalındı”

Mevcut yasaların ormanlarımızı korumak için yeterli olduğunu ancak uygulanmadığını dile getiren Demir, “Fasıl 60 Orman Yasası, Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Önlenme Tüzüğü var. Bunun yanı sıra Arazi Yangınlarıyla Mücadele Yasası da mevcut… Ancak uygulamazsak, bu yasaların bir önemi kalmıyor. Bu salgın sürecinde devletin elzem tüm sektörleri hizmet vermeye devam etti. Önümüzün yaz olduğunu, kuru otların tehlike yarattığını biliyorduk. Temizlik yapmamız tedbir almamız gerekirdi. Salgın bahane edilmemeli…” dedi. Demir, ihmal olduğuna vurgu yaparak, ciddi şekilde dikkatsizlik olduğunu da söyledi.

“Ateş yakan kişilere gerektiği cezayı, denetim yetersizliği nedeniyle veremiyoruz”

Yangına sebebiyet verilmesinin caydırıcı cezai yaptırımı olması gerektiğini kaydeden Demir, “Tüzüğümüze göre 1 Mayıs ile 31 Ekim arası ateş yakmak ve ateş yakılmasına izin vermek yasaktır. Bu kadar açık ve net, hiçbir makam buna izin veremez. Ancak biz çöp yakan, ateş yakan kişilere gerektiği cezayı, denetim yetersizliği nedeniyle veremiyoruz” şeklinde konuştu. Demir, art arda yaşanan yangınlarla, devletin bu konuda ne kadar yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade ederken, Orman Dairesi’nin araç ve gereçlerinin olduğunu, ancak bunları kullanacak nitelikli personeli olmadığını belirtti. Acilen istihdam yapılması çağrısında bulunurken, birçok çalışanın emekli olduğunu, ancak yerlerine yeni çalışan alınmadığını kaydetti. Demir, halka da çevreyi temiz tutma, otları temizleme ve ateş yakmama çağrısında bulundu.