‘İstihdam’ öfkesi!

Kıyı Emniyeti Şirketi’nden işten durdurulan 11 kişi, dün Meclis’te Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile görüştü, istihdam taleplerini iletti. Genel Kurul öncesinde, Meclis bahçesinde bir araya gelen taraflar arasında zaman zaman sesler de yükseldi, yaşanan gerginlik objektiflere yansıdı.

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Şirketi’nden işten durdurulan 11 kişi, dün Meclis’te Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile görüştü, istihdam edilme taleplerini iletti.

Genel Kurul öncesinde, Meclis bahçesinde bir araya gelen taraflar arasında zaman zaman sesler de yükseldi, yaşanan gerginlik objektiflere yansıdı.

Görüşmede, UBP Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı.

10 aydır işsiz olan çalışanlar, acil olarak işlerine geri dönmek istediklerini ifade etti,

“Hükümet kendi yetkilerini kullanarak, bizleri ya Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bir yerlere aktarması, ya da bir şekilde çözüm bularak, iş vermesini istiyoruz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise çalışanların devlet memuru statüsünde muamele görmek istediğini kaydederek, “Bu mümkün değil. Oradan alıp, başka yere aktarılamaz. Kamuya istihdam edilemezler” şeklinde konuştu.

Atakan ayrıca, Karpaz bölgesinde çalışma yapmak üzere Türkiye’den arama kurtarma gemisinin gelmesinin beklendiğini de ifade ederek, söz konusu kişilerin buraya istihdam edilebileceklerini aktardı.

Çıdam: İşimize geri dönmek istiyoruz

Çalışanlar adına konuşan Ceyhun Çıdam, 10 aydır işsiz olduklarını, zor durumda kaldıklarını kaydetti.

Çıdam, bu süre içerisinde birçok kez yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Türkiye’den gelecek arama kurtarma gemisi üzerinde karasularında güvenliğin sağlanması ile işlerine dönebileceklerine dair bilgi verildiğini aktaran Çıdam, bugüne kadar sonuç bulunması için beklediklerini dile getirdi.

Çıdam, dün de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile yeniden görüştüklerini belirtti.

Acil olarak işlerine geri dönmek istediklerini ifade eden Çıdam, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Ltd’in ‘kit’ bir kuruluş olduğunu söyledi.

Çıdam, “11 kişiyiz. Hükümetten beklentimiz, kaynak bulunarak, işimize geri dönmemiz. Hükümet kendi yetkilerini kullanarak, ya Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bir yerlere aktarması, ya da bir şekilde çözüm bularak, iş vermesini istiyoruz” dedi.

İşsiz kalan 11 kişinin 1 ila 3.5 yıl arasında şirkette çalışan personel olduğunu da ifade eden Çıdam, bu kişilerin gerekli ehliyeti alabilmeleri için kendi imkanları ile İstanbul’da eğitim aldığına değindi.

Çıdam, kara sularında acil müdahale yapmak için eğitim aldıklarını, bu ehliyetlerin görevde oldukları süre boyunca devamlılığının olduğuna işaret ederek, “ İşte kalmadığımızda bu ehliyetlerimiz düşer ve yeniden ehliyet almak zorunda kalacağız” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

11 kişi kamuya istihdam edilmek istiyor, mümkün değil

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye’den gemi beklendiğini belirtti.

Kıyı Emniyeti Ltd’inde çalışan sözleşmeli 11 kişi bulunduğunu ifade eden Atakan, şirketin zarar etmesi nedeniyle söz konusu kişilerin durdurulduğunu dile getirdi.

Atakan, devlet memuru statüsünde muamele görmek istediğini kaydederek, “Bu mümkün değil. Ordan alıp, başka yere aktarılamaz. Kamuya istihdam edilemezler” şeklinde konuştu.

Söz konusu sorunu çözmek için uğraştıklarını belirten Atakan, özellikle Karpaz bölgesinde olan açığın bölgeye gelmesi halinde, söz konusu kişilerin istihdam edileceğini sözlerine ekledi.