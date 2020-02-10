"İstihdam Fonu"nun delinmesi Meclis gündeminde

Ulusal Birlik Partisi - Halkın Partisi Hükümeti'nin yaptığı öneri Meclis'te tartışmaya neden oldu.

Hükümet, 32 Milyon TL'nin İhtiyat Sandığı'ndan Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılmasını istiyor.

Meclis'te 'İstihdam Teşvik Fonu'ndan Maliye'ye kaynak aktarılması gündeme geldi, CTP lideri Tufan Erhürman, "fonun amaçları dışında kullanılmak istenmesini" eleştirdi. Erhürman, Türkiye'den geldiği söylenilen kaynağın karayolları için kullanılacağı açıklanmasına rağmen İhtiyat Sandığı'ndan Maliye'ye kaynak aktarımı talebini anlamadığını belirtti. "Fonu nerede kullanmamız gerektiği açıktır, istihdam teşvik edilmelidir."

"Geçmişte de gördük, fonlar bir kez amacı dışına çıktı mı, gerisi geliyor" diyen Erhürman, şunları söyledi:

"Fondan bir kaynak Maliye'ye aktarılacak, Maliye de gelen projelere göre bu rakamı kullandıracak. Söylenen bu. Peki bu kaynak nereye gidecek bir bilgimiz yoktur."

"Günü kurtarmak yerine meseleye bütünsel bakmak" gerektiğini söyleyen Erhrüman, yerli istihdamı artırmak gibi bir ihtiyaç varken, fonun ihtiyacı dışında kullanılmasını onaylamadıklarını belirtti.

Erhürman, karayollarının iyileştirilmesi ya da engelli projelerinin ilerletilmesi yönünde kimsenin farklı bir düşüncesi olmadığını belirterek, "170 milyon TL dış kaynak eğer serbest bırakılmışsa, 32 milyon TL niye buradan kullanılmıyor" diye sordu.

"Ya bize söylenenlerde bir eksiklik var, ya da günü kurtarmak yaklaşımı içindeyiz" diyen Erhürman, bir süre önce Başbakan'ın "Ekonomik kriz yok" sözlerini anımsattı, Türkiye'den geldiği açıklanan kaynadığı da işaret ederek, "Bu ortamda İhtiyat Sandığı'ndan fonun amacı dışında kullanılmak istenmesi yanlıştır" dedi.