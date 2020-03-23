İstihdam destek fonundan kaynak aktarımı

YENİDÜZEN-ÖZEL

Hükümet, Yasa Gücünde Kararname’yle “İstihdam Destek Merkezi’den Sosyal Sigortalar Dairesine” kaynak aktarma kararı aldı.

“Corona Virüsü (Covid-19)’nden halkın korunması amacı”na dayandırılan karara göre Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesinin tahsilatlarında ortaya çıkması muhtemel azalmaları telafi edecek.

“Sosyal Sigortalar Dairesinin yasal mükellefiyetlerini yerine getirmesinde karşılaşabileceği sıkıntıların aşılmasına olanak sağlamak ve sigortalıların mağduriyetine ortadan kaldırmak veya asgari seviyeye düşürebilmek amaçlanmıştır” diyen kararname ile sigorta emeklilerinin maaşlarının ödenmesi hedefleniyor.

Buna göre Çalışma Bakanı, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne aktarılmasını istediği miktarı İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğüne bildirecek.

Kararnameye göre ilgili miktarlar, “tahsilat sıkıntısının aşılmasından” sonra bir ödeme planıyla fona geri ödenecek.