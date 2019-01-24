İstifa nedeni: MADDİ - MANEVİ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de önceki akşam Yönetim Kurulu’nun istifasının ardından Başkan Hüseyin Metinser açıklama yaptı. Metinser yaptığı açıklamada mayıs ayından bu yana yürüttüğü başkanlık görevinden yeterli finansal kaynağı yaratamaması ve camiayı yeterince birlik, beraberlik içerisine sağlayamamasını gerekçe göstererek görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Metinser, Yenicami’nin bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yönetim etrafında kenetlenmesine olanak sağlaması amacı ile bu kararı aldığını belirtti.

Metinser istifa gerekçelerini açıkladı

Yenicami Başkanı Hüseyin Metinser’in yaptığı açıklama şu şekilde: “Dün (önceki) akşam Yönetim Kurulumuz ile yaptığımız toplantı sonrasında geçtiğimiz Mayıs ayında devraldığım başkanlık görevinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde yeterli finansal kaynak yaratamamış olmam ve camiayı yeterince birlik beraberlik içerisinde olmasını sağlayamamamın neticesinde Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nün bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yönetim etrafında kenetlenmesine olanak sağlamak amacı ile bu kararı aldım.”

Destekçilere, teknik heyet ve futbolculara teşekkür

“Bu süreç içerisinde Yenicami Spor Kulübü’ne katkı koyan ve koymaya devam edecek olan tüm sponsorlarımıza, kulübümüzün önde gelenlerine ve Yönetim Kuruluma teşekkürü borç bilirim. Bugüne kadarki başarılarının artarak devam edeceğine hiç şüphe duymadığım ve gösterdikleri duruş ve çabaları ile her türlü takdire layık olan Teknik Heyet ve futbolcularıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

Geçiş dönemi sürecinde yöneticiler görevlerini sürdürecek

“Bilinmesini isterim ki bu başarılarla dolu camia çok daha fazla ilgiyi ve birlikteliği hak etmektedir. Tüm camiamızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.

Yönetim kurulumuz akşam aldığı karar doğrultusunda geçiş dönemi adı verdiğimiz bu süreç içerisinde yeni yönetim oluşana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerdir.”