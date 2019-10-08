Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “İstifa çözüm olsa bir dakika bile düşünmem”
“İstifa çözüm olsa bir dakika bile düşünmem”

“İstifa çözüm olsa bir dakika bile düşünmem”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan ‘istifa’ söylemlerine yanıt verdi. Atakan, Kıbrıs Postası TV Ana Haber programına katılarak “İstifa tek başına çözüm olsa, bir dakika düşünmem" açıklamasını yaptı.

A+A-

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Postası TV Ana Haber programına bağlanarak geçtiğimiz Pazar akşamı meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirmesine, iki kişinin de yaralanmasına sebep olan korkunç trafik kazası hakkında düşüncelerini paylaştı.

Bakan Atakan; “İstifa tek başına çözüm olsa, bir dakika düşünmem. Son dönemde yaşanan trafik kazaları ve yitirdiğimiz canların nedenlerine yoğunlaşmıyoruz. Biliyoruz yollarımız kötü. Yeterli standartlarda olmayan yollarımız var. Ama bu gerçeklikleri bilir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bu yol seviyesiyle 130 Km hızla hareket etmememiz, iki elimiz direksiyonda olması gerekiyor. Dikkatimizin araç kullanımında olması gerekiyor. Biz küçük bir ülkede yaşıyoruz, geç kalacağımız en fazla 20 dakikadır” dedi.

Bu haber toplam 287 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
İlayda yoğun bakımdan çıkarıldıİlayda yoğun bakımdan çıkarıldıGeçtiğimiz Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İlayda Amasyalı yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınırken, kardeşi Hasan Amasyalı’nın durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi.
‘KARŞI ŞERİT’İN KORKUNÇ TABLOSU: 2018’den bu yana 21 ölüm‘KARŞI ŞERİT’İN KORKUNÇ TABLOSU
FECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 2 YARALIFECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 2 YARALITrafik yine canlar aldı, Turunçlu-Ulukışla kavşağındaki kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Trafik kazasında iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Aysın Amasyalı öldü