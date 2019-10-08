“İstifa çözüm olsa bir dakika bile düşünmem”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Postası TV Ana Haber programına bağlanarak geçtiğimiz Pazar akşamı meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirmesine, iki kişinin de yaralanmasına sebep olan korkunç trafik kazası hakkında düşüncelerini paylaştı.

Bakan Atakan; “İstifa tek başına çözüm olsa, bir dakika düşünmem. Son dönemde yaşanan trafik kazaları ve yitirdiğimiz canların nedenlerine yoğunlaşmıyoruz. Biliyoruz yollarımız kötü. Yeterli standartlarda olmayan yollarımız var. Ama bu gerçeklikleri bilir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bu yol seviyesiyle 130 Km hızla hareket etmememiz, iki elimiz direksiyonda olması gerekiyor. Dikkatimizin araç kullanımında olması gerekiyor. Biz küçük bir ülkede yaşıyoruz, geç kalacağımız en fazla 20 dakikadır” dedi.