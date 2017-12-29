“İstibdat Kumpanyası”nın prömiyeri yapıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen “İstibdat Kumpanyası” adlı tiyatro oyunun prömiyeri yapıldı.

Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamaya göre, Uğur Saatçi kaleme aldığı komedi türündeki oyunu Zerrin Akdenizli yönetirken, kareografisini Osman Ateş yaptı.

Levent Kindergarten salonunda prömiyeri yapılan Sultan Abdülhamid dönemini konu alan oyunda, tiyatronun siyasetle ilişkisi ince bir mizahla ele alınıyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, konuyla ilgili açıklamasında, seyircinin ilgisinden memnun olduklarını ifade etti. Doğan, oyunun ocak ayında Mağusa, Beyarmudu ve Girne’de; şubat ve mart aylarında ise Lefkoşa’da sahneleneceğini bildirdi.

Oyuna rezervasyon 22 87 191 veya 22 80 191 numaralı telefon numaralarından yapılabilecek.