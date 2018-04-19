"İstibdat Kumpanyası" sahnelendi

K.T. Eğitim Vakfı yararına K.T. Devlet Tiyatroları "İstibdat Kumpanyası" oyununu sahneledi.

K.T. Devlet Tiyatroları, Uğur Saatçi' nin yazdığı, Zerrin Akdenizli'nin yönettiği "İstibdat Kumpanyası" oyununu, K.T. Eğitim Vakfı yararına 13 Nisan 2018 cuma akşamı AKM'de sahnelendi.

KTEV Başkanı Umure Örs, K.T. Devlet Tiyatroları sanatçı ve yönetimine, eğitime karşı gösterdikleri duyarlıklarından dolayı teşekkür ederek plaket sundu.

Örs, yaptığı konuşmasında, eğitim, kültür ve sanatın önemine vurgu yaparak işbirliklerinin sürekli olacağını belirtti. Salonu dolduran izleyicilerin yaptığı bağışlardan elde edilen gelirin tümü, başarılı ve ihtiyaçlı gençlere burs olarak verileceğini belirterek izleyicilere de yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.