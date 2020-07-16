“İsteyen istediğini yapacak”

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İskele- Yeniboğaziçi- Mağusa İmar Planı sürecinde, Emirnamenin kaldırılmasını ve yürürlükte olan uygulamanın hala açıklanmamasını “Bölgede isteyenin istediği yere, istediği şekilde yapılaşmasının önü açılabilir” diyerek yorumlayan Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, bunun bölgeyi büyük bir kaosa sürükleyeceğini anlattı.

Refikoğlu, “Bu ekonomide ve bölgedeki uzun süredir hâkim olan bu bilinmezlikte özellikle büyük inşaat firmaları bunu fırsat görerek harekete geçecektir. Bölge hızlı bir şekilde Girne olma yolunda ilerleyecektir.” dedi.

Şehir Planlama Dairesi’nin tüm belediyelere ve vize bürolarına bir yazı gönderdiğini de belirten Refikoğlu, “Aldığımız ara emrinin hala geçerli olduğu ve yeni yasanın Fasıl 96 kurallarına göre alınamayacağına dair bir yazı gönderdi.” şeklinde konuştu.

“…neden 1 buçuk yıldır bu eziyeti yaptınız?”

Gelinen aşamada iki iddia olduğuna değinen Refikoğlu, “Bir kısım hukukçulara göre emirname artık son buldu, Fasıl 96’ya dönülecek, iddianın diğer kısmı ise yerine bir şey koymadıkça emirnamenin kaldırılamayacağı oluşudur. Mademki emirnameyi kaldırıp fasıl 96’ya dönülecekti neden 1 buçuk yıldır bu eziyeti yaptınız? Tüm bunları akıl almıyor.” dedi.

“40 yıllık tarihimizde şimdiye dek eskiye dönüş görülmemiştir”

“Resmi Gazete’de yayımlanan bir şey yok. İki gün önce yayımlanan emirnameyi de sehven hata yaptık diyerek kaldırdılar.

55’e 89 İmar Yasası 40 yıl önce yapıldığında ülkenin bu kadar kötü niyetli insanların elinde yönetileceğini düşünülmemişti. Bu yasayı yazan ve şimdi emekli olan kişilerle de konuştuğumuz zaman ülkenin ve planlamanın bu kadar kötü niyetli insanlar tarafından yönetileceği düşünülmemişti diyorlar. Emirname, İmar planı yapılana dek, bölgeyi kısıtlasın, inşaat hızını arttırmasın, bölgeyi alt yapısız şekilde kaosa sürüklemesin diye yayımlanır. Bunun üzerine de İmar Planı yayımlanır. 40 yıllık tarihimizde şimdiye dek emirnamenin kaldırılması ve tekrardan Fasıl 96’ya en eskiye dönmesi görülmemiştir. Görülmesinin de mümkün olmaması gerek. Madem başa dönülecekti neden kısıtlandı? Neden şimdi yeniden serbestsiniz deniliyor?