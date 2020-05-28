“İsteseler de yüz yüze eğitim yapamazlar”

GAÜ’de okuyan Türkiyeli Hukuk öğrencilerinin, TC Barolar Birliği’ne bildiri göndererek, online sınav yerine okula adaya çağrıldıkları iddiası üzerine YÖBİS Müdürü Ziya Öztürkler: “Böyle bir şey yok, istenilse bile Bakanlar Kurulu kararı olmadan uygulanamaz” dedi

Girne Amerikan Üniversitesi’nde okuyan Türkiyeli Hukuk öğrencileri, TC Barolar Birliği’ne bir şikayet dilekçesi göndererek, “online sınav yerine Kıbrıs’a çağrıldıklarını” belirtti, bu durumu kınadı. Yüksek Öğrenim Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ise bunun doğru olmadığını, kendilerine bu yönde bir bilgi gelmediğini söyledi.

Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ise böylesi bir talep için Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini söyledi.

İddiaya göre, GAÜ, Covid-19 salgını sonrası Türkiye’ye dönen öğrencileri adaya çağırdı.

Ziya Öztürkler, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “Böyle bir şey yok. Zaten bir girişimde bulunulsa bile, Bakanlar Kurulu yüz yüze eğitim veya sınav yönünde olumlu bir karar üretmediği için izin verilmez ve bu girişim, şu aşamada uygulanamaz. Üniversiteler şu anda personel çalıştırabiliyor ancak öğrencilerle herhangi bir yüz yüze eğitim söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki öğrencilerin yayınladığı ve YENİDÜZEN’e de gönderdiği bildiri şöyle:

“YÖK’e bağlı olan üniversitelerden GAU hukuk fakültesinden skandal karar: 11.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanlığının ilgili yazısındaki konuya ilişkin talebi ve salgın süreci değerlendirilmiş olup; dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek “dijital imkânlar" veya “ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak" yapılmasına karar verilmiştir."

Gayet açık olan bu karara rağmen GAU Hukuk Fakültesi: Pandemi sürecinin sebep olduğu ekonomik krizi, öğrencilerin yurt ve ev sözleşmelerinin sonlandırıldığını yok sayarak öğrencilerin yüz yüze sınav yapılması kararını almış ve bu karar bir çok öğrencinin bırakın hijyenik karantina koşularında barınmasına bir çatı altında kalmasını dahi imkansızlaştırmıştır. Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının istikrarlı karantina sürecine saygı duyulmalı, telafisi olmayacak hatalar yapılmamalıdır. GAÜ Hukuk Fak. tarafından 11.05.2020 tarihinde alınan karar tek tek kişilerin değil toplumların sağlığının korunmasına yöneliktir. Bu bağlamda Kıbrıs'ta pandemi henüz hafiflemişken ve hala dünya çapında bulaşı riski devam ediyorken; hala ciddi vaka sayılarının olduğu TC genelindeki öğrenciler adaya hangi koşullarda çağrılmaktadır? Öğrencilere ve ada genelindeki yurttaşlara her hangi bir bulaşı durumunda KKTC Sağlık Bakanlığı'nın yeterli tedbiri var mıdır? Para kazanmak uğruna adada tekrar karantina günlerini isteyen zihniyeti kınıyoruz?”